Потенциальное дерби Костюк vs Свитолина. Жеребьевка супертурнира в Торонто

Состоялась жеребьевка хардового турнира WTA 1000 в Торонто (Канада).

На канадских кортах выступят 5 украинок: Марта Костюк (WTA 19), Даяна Ястремская (WTA 28), Элина Свитолина (WTA 31), Ангелина Калинина (WTA 47) и Леся Цуренко (WTA 84).

Костюк, которая получила 11-й номер посева, в 1/32 финала встретится с Татьяной Марией (Германия, WTA 68).

Свитолина на старте тысячника сыграет поединок с Шелби Роджерс (США, WTA 376). Если Марта и Элина выиграют первые матчи, то далее проведут очную встречу.

Ястремская в 1-м раунде выйдет на корта против Юлии Путинцевой (Казахстан, WTA 32).

Калинина в стартовой игре поборется с Кэти Бултер (Великобритания, WTA 34).

Цуренко в 1/32 финала встретится с Бьянкой Андрееску (Канада, WTA 171).

Турнир в Торонто пройдет с 6 по 12 августа.