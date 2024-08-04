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WTA
04 августа 2024, 01:41 | Обновлено 04 августа 2024, 02:47
274
0

Потенциальное дерби Костюк vs Свитолина. Жеребьевка супертурнира в Торонто

На турнире WTA 1000 в Канаде, помимо Марты и Элины, также сыграют Калинина, Ястремская и Цуренко

04 августа 2024, 01:41 | Обновлено 04 августа 2024, 02:47
274
0
Потенциальное дерби Костюк vs Свитолина. Жеребьевка супертурнира в Торонто
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Состоялась жеребьевка хардового турнира WTA 1000 в Торонто (Канада).

На канадских кортах выступят 5 украинок: Марта Костюк (WTA 19), Даяна Ястремская (WTA 28), Элина Свитолина (WTA 31), Ангелина Калинина (WTA 47) и Леся Цуренко (WTA 84).

Костюк, которая получила 11-й номер посева, в 1/32 финала встретится с Татьяной Марией (Германия, WTA 68).

Свитолина на старте тысячника сыграет поединок с Шелби Роджерс (США, WTA 376). Если Марта и Элина выиграют первые матчи, то далее проведут очную встречу.

Ястремская в 1-м раунде выйдет на корта против Юлии Путинцевой (Казахстан, WTA 32).

Калинина в стартовой игре поборется с Кэти Бултер (Великобритания, WTA 34).

Цуренко в 1/32 финала встретится с Бьянкой Андрееску (Канада, WTA 171).

Турнир в Торонто пройдет с 6 по 12 августа.

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Даниил Агарков Источник: WTA
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