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  4. ДОЛГАНСКИЙ: «Дежавю с прошлым сезоном. Элементарные моменты – пенальти»
Украина. Премьер лига
04 августа 2024, 21:46 |
248
0

ДОЛГАНСКИЙ: «Дежавю с прошлым сезоном. Элементарные моменты – пенальти»

Наставник Ворсклы прокомментировал поражение от Шахтера в 1-м туре УПЛ 2024/25

04 августа 2024, 21:46 |
248
0
ДОЛГАНСКИЙ: «Дежавю с прошлым сезоном. Элементарные моменты – пенальти»
ФК Ворскла. Сергей Долганский

4 августа состоялся матч 1-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25 между командами Ворскла Полтава и Шахтер Донецк. Игра завершилась счетом 5:0 в пользу горняков.

После завершения встречи главный тренер полтавчан Сергей Долганский прокомментировал поражение своих подопечных:

– Сергей Николаевич, удалось ли что-то проанализировать сразу после игры?

– Анализ сразу после игры всегда эмоционален. Результат влияет на наши эмоции и виденье. Мы попытались сыграть с «Шахтером» по схеме 4–2–3–1, хотя раньше использовали другую. Готовились к поединку, но пропустили легкие голы в первом тайме: два удара в створ – два гола. Хорошо начали второй тайм, имели возможности, которые нужно было реализовывать, и снова получили гол. Дежавю с прошлым сезоном, когда элементарные моменты завершаются пенальти в наши ворота. Затем пытались играть активнее, накрывать, но допустили ошибки и пропустили мячи.

– Можно ли сказать, что после сборов команда не научилась сконцентрироваться на событиях матча? Похоже, футболистам не хватает концентрации в определенных игровых эпизодах, как это было в конце прошлого сезона, о чем вы неоднократно говорили. Создается впечатление, что в начале нового сезона мы видим то же самое. Правда ли это, и если да, то с чем это может быть связано?

– Первые матчи чемпионата больше об эмоциях. Есть определенное волнение, и не всегда ясно, в каком состоянии начинаешь сезон. Товарищеские и официальные поединки имеют совершенно разный накал. Мы допускали трудноисправимые ошибки – они заметны и повторяются. Рассчитываешь на то, что, ошибаясь, футболист будет анализировать и прогрессировать, но пока некоторые повторяют свои ошибки.

– На каком этапе поиск двух центральных защитников и планируется ли усиление в центральной опорной зоне?

– Можем только рекомендовать футболистов руководству, но не можем оказывать непосредственное влияние на процесс. Определяем необходимые позиции и профили игроков, а селекцией и финансами занимается руководство клуба. Что касается центральных защитников, то мы уже приобрели двух новых игроков и рассчитываем на них. Оптимальный уровень этих футболистов сможем оценить только во время матчей. Мы предполагаем, что они будут играть на определенном уровне, но только матчи покажут настоящие навыки, и уже в процессе они станут стабильными центральными защитниками.

– Вы предлагаете руководству те позиции, которые нужно усилить. А какие задачи руководство ставит на новый сезон?

– Задания были озвучены в прессе. Основная цель – выход в еврокубки.

– В команде появились новички, которых не представляли публично. Можете ли рассказать несколько слов о каждом из них?

– Центральный защитник Гучек играл в «Черноморце» все время на высоком уровне, и мы хорошо знаем его возможности. Не думаю, что нужно его дополнительно характеризовать. Нападающий Иеде также пришел из «Черноморца». Мы знакомы с его возможностями, однако во время сборов он очень серьезно переболел и только три дня назад приступил к тренировкам с нами, поэтому его состояние еще не оптимально. Ндукве играл в «Полесье», а до этого – в «Звягеле». Мы узнавали о нем информацию от тренеров, с которыми он работал, и они отмечали, что Денис обладает отличными качествами, которых вообще нет в Украине, но ему нужно время, чтобы проявить их на высоком уровне. Он мало играл в Премьер-лиге, где темп и интенсивность игры выше, поэтому надеемся, что он сможет раскрыться. Черноморец – это игрок, долго выступает в Премьер-лиге, имеет определенный уровень и ниже не опустится. Мы знаем его возможности и будем их использовать. Шкриель – очень умный исполнитель, способный отдавать ключевые передачи, действуя на острие атаки. Когда будем играть против команд, где мы сможем контролировать игру во второй-третьей зоне, он нам очень поможет.

– В каком физическом состоянии прибыли футболисты после Олимпиады?

– В разном. Илья Крупский сыграл три матча, а после последнего они два дня добирались в Украину, приехав буквально полтора дня назад. Думаю, они не в лучшей форме.

– Очень тяжело психологически войти в сезон, играя дома с экс-чемпионом, но проигрывая 0:2, команда прибавила в скорости. Расскажите, что произошло во втором тайме, и почему «Шахтер» продолжал контролировать игру?

– До третьего забитого мяча у нас были голевые моменты, а именно этот гол стал ключевым, как снег на голову, после чего команда психологически просела. Необходимо выйти на определенный уровень и постепенно прибавлять.

Видеообзор матча Ворскла – Шахтер:

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Даниил Агарков Источник: ФК Шахтер Донецк
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