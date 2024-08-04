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Футбол
04 августа 2024, 10:57 |
420
0

Жуниор Мораес рассказал, за кого болел бы, если б играли Бразилия и Украина

Неожиданное признание от экс-форварда «Динамо» и «Шахтера»

04 августа 2024, 10:57 |
420
0
Жуниор Мораес рассказал, за кого болел бы, если б играли Бразилия и Украина
Getty Images/Global Images Ukraine. Жуниор Мораес

Бывший форвард «Динамо», «Шахтера» и сборной Украины Жуниор Мораес признался, что в случае гипотетического соперничества бразильской и украинской футбольных команд на олимпийском турнире в Париже поддерживал бы именно «сине-желтых».

«Конечно, если бы играли Бразилия с Украиной, я бы был прежде всего за Украину. Там играет Даниил Сикан из «Шахтера», который возглавил атаку этого поколения, он действует на моей позиции, и я его хорошо знаю, я давал ему советы, так что мне это очень понравилось. Очень важно, чтобы Украина везде вышла победителем, поэтому Украина – прежде всего. Приведу пример: когда меня позвали в команду украинских легенд [UA Steel], я поехал, не раздумывая. Если в соревновании участвует украинская команда, пусть даже любительская, и меня приглашают, я приезжаю. Если надо, могу даже сыграть за Украину в пляжный футбол», – сказал Мораес.

Также Мораес признался, что носить футболку сборной Украины было для него величайшей честью в карьере.

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МОРАЕС: «Носить футболку сборной Украины – величайшая честь в карьере»
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Алексей Сливченко Источник: So Foot
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