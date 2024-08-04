Жуниор Мораес рассказал, за кого болел бы, если б играли Бразилия и Украина

Бывший форвард «Динамо», «Шахтера» и сборной Украины Жуниор Мораес признался, что в случае гипотетического соперничества бразильской и украинской футбольных команд на олимпийском турнире в Париже поддерживал бы именно «сине-желтых».

«Конечно, если бы играли Бразилия с Украиной, я бы был прежде всего за Украину. Там играет Даниил Сикан из «Шахтера», который возглавил атаку этого поколения, он действует на моей позиции, и я его хорошо знаю, я давал ему советы, так что мне это очень понравилось. Очень важно, чтобы Украина везде вышла победителем, поэтому Украина – прежде всего. Приведу пример: когда меня позвали в команду украинских легенд [UA Steel], я поехал, не раздумывая. Если в соревновании участвует украинская команда, пусть даже любительская, и меня приглашают, я приезжаю. Если надо, могу даже сыграть за Украину в пляжный футбол», – сказал Мораес.

Также Мораес признался, что носить футболку сборной Украины было для него величайшей честью в карьере.