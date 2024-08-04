Новый клуб Довбика может подписать экс-капитана Барселоны
«Рома» ведет переговоры с Сержи Роберто
«Рома» проявляет интерес к испанскому защитнику Сержи Роберто, который сейчас находится в статусе свободного агента. По информации СМИ, итальянский клуб уже провел первые переговоры с агентами 32-летнего футболиста, узнав о его планах и финансовых требованиях.
«Рома» не является единственным претендентом на Сержи Роберто. Также экс-капитаном «Барселоны» интересуются «Аякс» и новичок Серии А, «Комо».
Напомним, позавчера «Рома» официально сообщила о подписании форварда сборной Украины Артема Довбика.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Чемпионы страны свой первый официальный матч нового сезона проведут в Полтаве
«Бавария» рассчитывает подписать украинца уже в ближайшее время