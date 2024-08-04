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  4. Новый клуб Довбика может подписать экс-капитана Барселоны
Италия
04 августа 2024, 08:18 |
94
0

Новый клуб Довбика может подписать экс-капитана Барселоны

«Рома» ведет переговоры с Сержи Роберто

04 августа 2024, 08:18 |
94
0
Новый клуб Довбика может подписать экс-капитана Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Сержи Роберто

«Рома» проявляет интерес к испанскому защитнику Сержи Роберто, который сейчас находится в статусе свободного агента. По информации СМИ, итальянский клуб уже провел первые переговоры с агентами 32-летнего футболиста, узнав о его планах и финансовых требованиях.

«Рома» не является единственным претендентом на Сержи Роберто. Также экс-капитаном «Барселоны» интересуются «Аякс» и новичок Серии А, «Комо».

Напомним, позавчера «Рома» официально сообщила о подписании форварда сборной Украины Артема Довбика.

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Рома Рим Сержи Роберто свободный агент трансферы трансферы Серии A
Олег Дидух Источник: Relevo
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