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  4. Аякс может подписать экс-капитана Барселоны
Нидерланды
28 июля 2024, 17:17 |
441
0

Аякс может подписать экс-капитана Барселоны

Сержи Роберто стал свободным агентом

28 июля 2024, 17:17 |
441
0
Аякс может подписать экс-капитана Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Сержи Роберто

Бывший капитан «Барселоны» Сержи Роберто может стать игроком «Аякса». Об этом сообщает авторитетный итальянский инсайдер Фабрицио Романо.

Сейчас Сержи Роберто находится в статусе свободного агента и рассматривает все варианты продолжения карьеры. Оставаться в «Барселоне» 32-летний испанец не намерен.

Сержи Роберто является воспитанником «Барселоны», за первую команду каталонцев суммарно провел 373 матча, отличившись в них 19 голами и 43 ассистами. Его трансферная стоимость сейчас оценивается в 2,5 миллиона евро.

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Сержи Роберто Аякс свободный агент Фабрицио Романо Барселона
Олег Дидух Источник: Фабрицио Романо
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