Аякс может подписать экс-капитана Барселоны
Сержи Роберто стал свободным агентом
Бывший капитан «Барселоны» Сержи Роберто может стать игроком «Аякса». Об этом сообщает авторитетный итальянский инсайдер Фабрицио Романо.
Сейчас Сержи Роберто находится в статусе свободного агента и рассматривает все варианты продолжения карьеры. Оставаться в «Барселоне» 32-летний испанец не намерен.
Сержи Роберто является воспитанником «Барселоны», за первую команду каталонцев суммарно провел 373 матча, отличившись в них 19 голами и 43 ассистами. Его трансферная стоимость сейчас оценивается в 2,5 миллиона евро.
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