Аякс может подписать экс-капитана Барселоны

Бывший капитан «Барселоны» Сержи Роберто может стать игроком «Аякса». Об этом сообщает авторитетный итальянский инсайдер Фабрицио Романо.

Сейчас Сержи Роберто находится в статусе свободного агента и рассматривает все варианты продолжения карьеры. Оставаться в «Барселоне» 32-летний испанец не намерен.

Сержи Роберто является воспитанником «Барселоны», за первую команду каталонцев суммарно провел 373 матча, отличившись в них 19 голами и 43 ассистами. Его трансферная стоимость сейчас оценивается в 2,5 миллиона евро.