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Украина. Премьер лига
04 августа 2024, 04:26 | Обновлено 04 августа 2024, 04:42
63
0

Владислав ЛУПАШКО: «Нам нужно быть смелее»

Главный тренер «Карпат» прокомментировал ничью с «Вересом»

04 августа 2024, 04:26 | Обновлено 04 августа 2024, 04:42
63
0
Владислав ЛУПАШКО: «Нам нужно быть смелее»
НК Верес. Владислав Лупашко

Главный тренер львовских «Карпат» Владислав Лупашко прокомментировал ничью 0:0 в 1 туре Украинской Премьер-лиги против ровенского «Вереса».

«Это дебют нашей команды по возвращении в УПЛ. Для богатых футболистов матч стал первым в карьере на таком уровне. Поэтому эмоции в целом положительные. Но нам нужно быть смелее. Мы требуем от игроков уверенности на мяче и смелости в принятии решений. Хотим изменять психологию игроков, хотим, чтобы они получали удовольствие от своих смелых действий.

Хочу поблагодарить футбольный клуб «Верес» за прекрасное состояние газона. Поле прекрасно выдержало ливень. Несмотря на это, футболисты часто падали. Игра прошла под обильным дождем. Поэтому у нас было много недостатка в простых ситуациях, потерь мяча. «Верес» пытался отдать нам инициативу и ждал наших ошибок. Все, что «Верес» создавал, это было после резких переходов из обороны в атаку. Мы все это понимали, но не желали отказываться от своей стратегии. Потому играли с позиции силы. Но, играя в такой футбол, нужно более уверенно действовать с мячом и избегать бессмысленных потерь.

Нам нужно работать над своими моментами. В первом тайме у нас неплохо получалось атаковать. Но мы не брали на себя инициативу, не могли финализировать атаку. Во втором тайме не хотели рисковать, учитывая погоду.

О заменах – не успели Яна Костенко заменить. Видим, как команда работает на тренировках, ребята стараются. Поэтому нужно давать игровое время и молодежи. У нас не столь глубокий состав, поэтому за тур-два эта молодежь может стать основой.

Да, я знаю, что Сергей Лавриненко, мой ассистент, раньше работал в «Вересе». Это очень умный человек и он помогает не только в работе с командой, но и другие полезные советы дает. Да, он очень хорошо по персоналиям знает игроков «Вереса». Рассказывал, кто и на что способен. И в основном все это сбылось, – сказал Лупашко.

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Сергей Рипьюк Источник: ФК Верес
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