Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Ворскла – Шахтер
В Полтаве на стадионе «Ворскла» состоится поединок 1-го тура украинской Премьер-лиги
В воскресенье, 4 августа, пройдет матч первого тура украинской Премьер-Лиги, в котором сыграют «Ворскла» и «Шахтер».
Поединок состоится в Полтаве на стадионе «Ворскла» имени А.Бутовского и судить его будет арбитр из Киевской области Николай Балакин. Начало матча в 15.30.
«Ворскла» – «Шахтер». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины
Игру в прямом эфире можно будет посмотреть на телеканале UPL.TV.
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ворскла» – «Шахтер», за которой следите в украинской версии сайта.
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