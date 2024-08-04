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Украина. Премьер лига
04 августа 2024, 00:57 | Обновлено 04 августа 2024, 01:13
116
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Ворскла – Шахтер

В Полтаве на стадионе «Ворскла» состоится поединок 1-го тура украинской Премьер-лиги

04 августа 2024, 00:57 | Обновлено 04 августа 2024, 01:13
116
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Ворскла – Шахтер
ФК Шахтер

В воскресенье, 4 августа, пройдет матч первого тура украинской Премьер-Лиги, в котором сыграют «Ворскла» и «Шахтер».

Поединок состоится в Полтаве на стадионе «Ворскла» имени А.Бутовского и судить его будет арбитр из Киевской области Николай Балакин. Начало матча в 15.30.

«Ворскла» – «Шахтер». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины

Игру в прямом эфире можно будет посмотреть на телеканале UPL.TV.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ворскла» – «Шахтер», за которой следите в украинской версии сайта.

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Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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