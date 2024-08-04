В воскресенье, 4 августа, пройдет матч первого тура украинской Премьер-Лиги, в котором сыграют «Ворскла» и «Шахтер».

Поединок состоится в Полтаве на стадионе «Ворскла» имени А.Бутовского и судить его будет арбитр из Киевской области Николай Балакин. Начало матча в 15.30.

«Ворскла» – «Шахтер». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины

Игру в прямом эфире можно будет посмотреть на телеканале UPL.TV.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ворскла» – «Шахтер», за которой следите в украинской версии сайта.