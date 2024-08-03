Капитан сборной Франции высказался о стычке после матча с Аргентиной на ОИ

Капитан Олимпийской сборной Франции Александр Ляказетт рассказал о потасовке после матча против Аргентины.

«Между странами, что находились на поле возникло сильное соперничество на фоне высказываний аргентинцев . Для нас это победа как на поле, так и за его пределами. Мы помним, что было сказано, и мне это неприятно».

Сборная Франции U-23 в полуфинале Игр-2024 сыграет с командой Египта.

Ранее сообщалось, что Франция на ОИ-2024 повторила достижение 40-летней давности.