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  4. Капитан сборной Франции высказался о стычке после матча с Аргентиной на ОИ
Футбол
03 августа 2024, 15:04 |
777
0

Капитан сборной Франции высказался о стычке после матча с Аргентиной на ОИ

Александр Ляказетт рад, что Франция победила в матче

03 августа 2024, 15:04 |
777
0
Капитан сборной Франции высказался о стычке после матча с Аргентиной на ОИ
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Ляказетт

Капитан Олимпийской сборной Франции Александр Ляказетт рассказал о потасовке после матча против Аргентины.

«Между странами, что находились на поле возникло сильное соперничество на фоне высказываний аргентинцев . Для нас это победа как на поле, так и за его пределами. Мы помним, что было сказано, и мне это неприятно».

Сборная Франции U-23 в полуфинале Игр-2024 сыграет с командой Египта.

Ранее сообщалось, что Франция на ОИ-2024 повторила достижение 40-летней давности.

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сборная Аргентины по футболу U-23 Олимпийские игры 2024 сборная Франции по футболу U-23 Александр Ляказетт
Алексей Тиньков Источник: RMC Sport
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