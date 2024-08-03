Кто возьмет золото? Дана оценка шансам Джоковича и Алькараса в финале ОИ

В воскресенье, 4 августа, на Олимпийских играх 2024 в Париже будет сыгран финал в одиночном разряде по теннису у мужчин. Золото разыграют серб Новак Джокович и испанец Карлос Алькарас.

По мнению экспертов, больше шансов на победу у Алькараса. Можно поставить на его победу с коэффициентом 1.41.

Котировки на возможный выигрыш Джоковича составляют 2.95.

При желании можно взять победу Джоковича по геймам с +3.5 за 1.82. В то же время выигрыш Алькараса по геймам с показателем -3.5 котируется с коэффициентом 2.0.

Встреча Новак Джокович – Карлос Алькарас начнется в 15:00 по киевскому времени в воскресенье, 4 августа.

Ранее Алькарас рассказал о своей цели на финал с Джоковичем, а Новак заявил о своих рисках на поединок с Алькарасом.