Кто возьмет золото? Дана оценка шансам Джоковича и Алькараса в финале ОИ
Серб и испанец встретятся в финале 4 августа
В воскресенье, 4 августа, на Олимпийских играх 2024 в Париже будет сыгран финал в одиночном разряде по теннису у мужчин. Золото разыграют серб Новак Джокович и испанец Карлос Алькарас.
По мнению экспертов, больше шансов на победу у Алькараса. Можно поставить на его победу с коэффициентом 1.41.
Котировки на возможный выигрыш Джоковича составляют 2.95.
При желании можно взять победу Джоковича по геймам с +3.5 за 1.82. В то же время выигрыш Алькараса по геймам с показателем -3.5 котируется с коэффициентом 2.0.
Встреча Новак Джокович – Карлос Алькарас начнется в 15:00 по киевскому времени в воскресенье, 4 августа.
Ранее Алькарас рассказал о своей цели на финал с Джоковичем, а Новак заявил о своих рисках на поединок с Алькарасом.
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