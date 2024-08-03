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03 августа 2024, 12:55 | Обновлено 03 августа 2024, 13:00
193
1

Кто возьмет золото? Дана оценка шансам Джоковича и Алькараса в финале ОИ

Серб и испанец встретятся в финале 4 августа

03 августа 2024, 12:55 | Обновлено 03 августа 2024, 13:00
193
1
Кто возьмет золото? Дана оценка шансам Джоковича и Алькараса в финале ОИ
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас и Новак Джокович

В воскресенье, 4 августа, на Олимпийских играх 2024 в Париже будет сыгран финал в одиночном разряде по теннису у мужчин. Золото разыграют серб Новак Джокович и испанец Карлос Алькарас.

По мнению экспертов, больше шансов на победу у Алькараса. Можно поставить на его победу с коэффициентом 1.41.

Котировки на возможный выигрыш Джоковича составляют 2.95.

При желании можно взять победу Джоковича по геймам с +3.5 за 1.82. В то же время выигрыш Алькараса по геймам с показателем -3.5 котируется с коэффициентом 2.0.

Встреча Новак Джокович – Карлос Алькарас начнется в 15:00 по киевскому времени в воскресенье, 4 августа.

Ранее Алькарас рассказал о своей цели на финал с Джоковичем, а Новак заявил о своих рисках на поединок с Алькарасом.

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Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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Андрій Шевченко
За іспанця ! Срба на вербу.
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