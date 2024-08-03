Джокович заявил о своих рисках на финал ОИ-2024 с Алькарасом

Сербский теннисист Новак Джокович, являющийся 24-кратным победителем турниров серии Grand Slam, высказал мнение о значимости предстоящего матча с испанцем Карласом Алькарасом в финале Олимпийских игр 2024 в Париже.

«Необходимость играть против Карлоса, возможно, сейчас является самым большим испытанием, с которым можно столкнуться на корте. Особенно на том корте, где он выиграл Ролан Гаррос меньше двух месяцев назад. На этом стадионе мы встречались только один раз, в прошлом году в полуфинале Ролан Гаррос, но несколько недель назад я проиграл ему в финале Уимблдона. В том матче он выглядел очень уверенным.

Думаю, что на этой неделе я двигаюсь намного лучше, чем на Уимблдоне, и чувствую себя намного лучше. Могу только надеяться, что в воскресенье, когда я выйду на корт, у меня будет возможность показать свой лучший теннис. В каком-то смысле в этом финале мне терять нечего, потому что медаль уже обеспечена», – заявил Джокович.

Ранее Карлос Алькарас рассказал о своей цели на финал Олимпиады-2024 с Джоковичем.