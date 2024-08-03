Левый Берег в преддверии дебюта в УПЛ подписал Косовского
Киевский клуб пополнил состав опытным полузащитником
Киевский клуб «Левый Берег» продолжает трансферную работу в преддверии дебюта в Украинской Премьер-лиге.
Как стало известно Sport.ua, наставник команды Виталий Первак получил в свое распоряжение экс-полузащитника киевского «Оболони» Сергея Косовского.
26-летний Косовский, который, напомним, является сыном известно в прошлом хавбека «Динамо» и сборной Украины Виталия Косовского, перешел в «Левый Берег» в статусе свободного агента.
В сезоне-2023/2024 Сергей Косовский провел за «пивоваров» во всех турнирах 23 матча, сделал 2 ассиста.
Ранее сообщалось, что опытный экс-игрок «Карпат» Егор Картушов стал игроком клуба Первой лиги Украины.
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