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Украина. Премьер лига
03 августа 2024, 10:30 | Обновлено 03 августа 2024, 10:34
460
0

Левый Берег в преддверии дебюта в УПЛ подписал Косовского

Киевский клуб пополнил состав опытным полузащитником

03 августа 2024, 10:30 | Обновлено 03 августа 2024, 10:34
460
0
Левый Берег в преддверии дебюта в УПЛ подписал Косовского
ФК Оболонь Киев. Сергей Косовский

Киевский клуб «Левый Берег» продолжает трансферную работу в преддверии дебюта в Украинской Премьер-лиге.

Как стало известно Sport.ua, наставник команды Виталий Первак получил в свое распоряжение экс-полузащитника киевского «Оболони» Сергея Косовского.

26-летний Косовский, который, напомним, является сыном известно в прошлом хавбека «Динамо» и сборной Украины Виталия Косовского, перешел в «Левый Берег» в статусе свободного агента.

В сезоне-2023/2024 Сергей Косовский провел за «пивоваров» во всех турнирах 23 матча, сделал 2 ассиста.

Ранее сообщалось, что опытный экс-игрок «Карпат» Егор Картушов стал игроком клуба Первой лиги Украины.

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Сергей Косовский Оболонь Киев Левый Берег Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу трансферы трансферы УПЛ инсайд
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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