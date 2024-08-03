Левый Берег в преддверии дебюта в УПЛ подписал Косовского

Киевский клуб «Левый Берег» продолжает трансферную работу в преддверии дебюта в Украинской Премьер-лиге.

Как стало известно Sport.ua, наставник команды Виталий Первак получил в свое распоряжение экс-полузащитника киевского «Оболони» Сергея Косовского.

26-летний Косовский, который, напомним, является сыном известно в прошлом хавбека «Динамо» и сборной Украины Виталия Косовского, перешел в «Левый Берег» в статусе свободного агента.

В сезоне-2023/2024 Сергей Косовский провел за «пивоваров» во всех турнирах 23 матча, сделал 2 ассиста.

Ранее сообщалось, что опытный экс-игрок «Карпат» Егор Картушов стал игроком клуба Первой лиги Украины.