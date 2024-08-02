Сергей ПУЧКОВ: «Полесье оказалось не готовым в психологическом плане»

Один из самых опытных украинских тренеров Сергей Пучков поделился впечатлениями о матче «Полесье» (Житомир) – «Олимпия» (Любляна), в котором словенская команда победила 2:1 и по сумме двухраундовой дуэли вышла в следующий круг Лиги конференций.

– Что тут скажешь ... Результат говорит сам за себя. Житомиряне не прошли дальше, и теперь в клубе пусть ищут причины тренерских ошибок, и в чем именно тренерский штаб недоработал. Можно много о чем рассказывать, но факт остается фактом: в противостоянии с «Олимпией» проиграно два матча подряд. Во втором из них удалось забить быстрый мяч в ворота словенцев уже на 1-й минуте и повести 1:0. Получить такой шанс, да еще и в самом начале игры и не воспользоваться в развитии успеха... К сожалению, этим все и ограничилось. Соперник же отличился вчера дважды и победил. А это значит, что житомирская команда не готова в психологическом плане.

– Как думаете, какие ощущения после этих поражений у украинских болельщиков и владельца житомирского клуба Геннадия Буткевича, который, вкладывая немалые деньги в «Полесье», буквально жил еврокубками?

– Понятно, что не лучшие. Нужно делать выводы. И чем раньше они будут сделаны - тем лучше. Если запустить процесс под условным названием «Давайте посмотрим», то я думаю, что толку не будет. Проблема может стать глубже - и что тогда делать?

– После завершения матча представители «Полесья» – в частности, Александр Усик и Имад Ашур выразили недовольство качеством арбитража. Что скажете по этому поводу?

– Судейство в данном случае ни при чем. Кто, скажите, мешал создавать моменты и забивать? Вы повели в счете в самом начале игры – что еще надо? Доводите дело до конца, забивайте второй мяч и играйте дальше. Тогда и искать причины во внешних факторах, как-то судейство не придется. Но не смогли.

Ранее о судействе в этом матче и словах Александра Усика высказался бывший арбитр ФИФА Мирослав Ступар.