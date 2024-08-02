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  4. Надаль после вылета с Олимпиады признался, сыграет ли на US Open 2024
US Open
02 августа 2024, 05:09 |
248
0

Надаль после вылета с Олимпиады признался, сыграет ли на US Open 2024

Рафаэль добрался до 2-го раунда одиночного разряда и четвертьфинала парного в Париже

02 августа 2024, 05:09 |
248
0
Надаль после вылета с Олимпиады признался, сыграет ли на US Open 2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Надаль

Легендарный испанский теннисист и 22-кратный обладатель титулов Grand Slam Рафаэль Надаль признался, сыграет ли на Открытом чемпионате США 2024:

«Участие в Открытом чемпионате США? Похоже, что нет, но я скоро дам вам знать. Я сейчас не могу дать вам четкий ответ, мне нужно время. Но для меня это выглядит сложным», –цитирует Рафу Tennis Infinity.

Надаль ранее завершил выступления на Олимпийских играх 2024. В одиночном разряде он проиграл Новаку Джоковичу во 2-м раунде, а в парном вместе с Карлосом Алькарасом сумел добраться до четвертьфинала.

US Open 2024 пройдет с 26 августа по 8 сентября на кортах Нью-Йорка.

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Рафаэль Надаль Олимпийские игры 2024 теннис на Олимпиаде
Даниил Агарков Источник
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