Надаль после вылета с Олимпиады признался, сыграет ли на US Open 2024

Легендарный испанский теннисист и 22-кратный обладатель титулов Grand Slam Рафаэль Надаль признался, сыграет ли на Открытом чемпионате США 2024:

«Участие в Открытом чемпионате США? Похоже, что нет, но я скоро дам вам знать. Я сейчас не могу дать вам четкий ответ, мне нужно время. Но для меня это выглядит сложным», –цитирует Рафу Tennis Infinity.

Надаль ранее завершил выступления на Олимпийских играх 2024. В одиночном разряде он проиграл Новаку Джоковичу во 2-м раунде, а в парном вместе с Карлосом Алькарасом сумел добраться до четвертьфинала.

US Open 2024 пройдет с 26 августа по 8 сентября на кортах Нью-Йорка.