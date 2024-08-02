К конкурентам Яремчука. Сыну Луческу купили россиянина из цска за €3 млн

ПАОК официально объявил о трансфере 26-летнего форварда сборной россии Федора Чалова.

Руководство греческой команды, главным тренером которой является сын Мирчи Луческу Разван, заплатило уже бывшему клубу Чалова цска 3 миллиона евро, о чем сообщает портал Transfermarkt.

Соглашение рассчитано на 3 года. Забавно, что контракт Чалова по версии Transfermarkt расценивается в 11 миллионов евро, а отдали всего 3.

В составе ПАОКа выступают бывший игрок Динамо Томаш Кендзера, а также экс-футболист Металлиста и Шахтера Тайсон.

Ранее конкурент ПАОКа Олимпиакос подписал украинского форварда Романа Яремчука. Сезон в Греции стартует 17 августа.