К конкурентам Яремчука. Сыну Луческу купили россиянина из цска за €3 млн
ПАОК, которым руководит Разван, приобрел Федора Чалова
ПАОК официально объявил о трансфере 26-летнего форварда сборной россии Федора Чалова.
Руководство греческой команды, главным тренером которой является сын Мирчи Луческу Разван, заплатило уже бывшему клубу Чалова цска 3 миллиона евро, о чем сообщает портал Transfermarkt.
Соглашение рассчитано на 3 года. Забавно, что контракт Чалова по версии Transfermarkt расценивается в 11 миллионов евро, а отдали всего 3.
В составе ПАОКа выступают бывший игрок Динамо Томаш Кендзера, а также экс-футболист Металлиста и Шахтера Тайсон.
Ранее конкурент ПАОКа Олимпиакос подписал украинского форварда Романа Яремчука. Сезон в Греции стартует 17 августа.
New striker, new number 9! Let's go! #FedorIsHere #PAOK #OurWay #transfers pic.twitter.com/fbTIjH7WjP— PAOK FC (@PAOK_FC) August 1, 2024
Fedor is finally here! #PAOK #OurWay #transfers #FedorIsHere pic.twitter.com/Hnl3gS1NhB— PAOK FC (@PAOK_FC) August 1, 2024
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Английский «Ньюкасл» нацелился на украинского футболиста
Sport.ua представляет анонс 6-го дня ОИ-2024 совместно с FAVBET