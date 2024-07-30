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  4. Полный треш. Клуб из США купил футболиста сборной россии за 12 млн евро
Major League Soccer
30 июля 2024, 21:51 |
1487
0

Полный треш. Клуб из США купил футболиста сборной россии за 12 млн евро

Алексей Миранчук сменил итальянскую «Аталанту» на американскую «Атланту Юнайтед»

30 июля 2024, 21:51 |
1487
0
Полный треш. Клуб из США купил футболиста сборной россии за 12 млн евро
atlutd.com

Клуб заокеанской MLS «Атланта Юнайтед» объявил о подписании 28-летнего полузащитника «Аталанты» и сборной россии Алексея Миранчука.

С футболистом американцы заключили контракт до конца 2027 года с опцией продления еще на 12 месяцев.

По неофициальным данным, трансфер Миранчука обошелся «Атланте Юнайтед» в 12 миллионов евро.

Миранчук с сентября 2020 года выступал в Италии за «Аталанту». В марте нынешнего года итальянский клуб оскандалился в соцсетях, когда сделал репост забитого мяча хавбека за сборную россии в спарринге против Сербии. За этот поступок клуб из Бергамо пристыдил экс-игрок «Аталанты» и действующий футболист сборной Украины Руслан Малиновский.

Напомним, после начала войны в Украине, развязанной российскими оккупантами, ФИФА и УЕФА отстранили сборные и клубы из страны 404 от выступлений во всех официальных международных соревнованиях. Также в большинстве стран цивилизованного Запада существует негласное правило о невозможности приобретения игроков из российских клубов.

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Алексей Миранчук Аталанта Атланта Юнайтед Major League Soccer (MLS) трансферы трансферы Серии A
Алексей Сливченко Источник: ФК Атланта Юнайтед
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