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  4. Малиновский отреагировал на зашквар Аталанты с видео с матча сборной россии
Италия
22 марта 2024, 20:26 | Обновлено 22 марта 2024, 20:27
3748
1

Малиновский отреагировал на зашквар Аталанты с видео с матча сборной россии

Бывший клуб украинца опубликовал видео гола Алексея Миранчука

22 марта 2024, 20:26 | Обновлено 22 марта 2024, 20:27
3748
1
Малиновский отреагировал на зашквар Аталанты с видео с матча сборной россии
УАФ. Руслан Малиновский

Бывший клуб Руслана Малиновского, «Аталанта», зашкварился у себя в Инстаграме, сделав репост видео гола Алексея Миранчука за сборную россии во вчерашнем товарищеском матче против Сербии.

Сам Малиновский отреагировал на этот позорный репост «Аталанты». В комментариях под видео он написал «Позор вам».

Напомним, Малиновский выступал за «Аталанту» в 2019 – 2023 годах. Сейчас украинец защищает цвета другого итальянского клуба, «Дженоа».

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Аталанта Руслан Малиновский Алексей Миранчук сборная россии по футболу Instagram
Источник Instagram
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Комментарии 1
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Iigor6583
Гнати цю рашу-підєрашу в три шиї. Ця бидлота повинна бути в клітці під наглядом собак..
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