Малиновский отреагировал на зашквар Аталанты с видео с матча сборной россии

Бывший клуб Руслана Малиновского, «Аталанта», зашкварился у себя в Инстаграме, сделав репост видео гола Алексея Миранчука за сборную россии во вчерашнем товарищеском матче против Сербии.

Сам Малиновский отреагировал на этот позорный репост «Аталанты». В комментариях под видео он написал «Позор вам».

Напомним, Малиновский выступал за «Аталанту» в 2019 – 2023 годах. Сейчас украинец защищает цвета другого итальянского клуба, «Дженоа».