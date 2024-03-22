Италия22 марта 2024, 20:26 | Обновлено 22 марта 2024, 20:27
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Малиновский отреагировал на зашквар Аталанты с видео с матча сборной россии
Бывший клуб украинца опубликовал видео гола Алексея Миранчука
22 марта 2024, 20:26 | Обновлено 22 марта 2024, 20:27
3748
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Бывший клуб Руслана Малиновского, «Аталанта», зашкварился у себя в Инстаграме, сделав репост видео гола Алексея Миранчука за сборную россии во вчерашнем товарищеском матче против Сербии.
Сам Малиновский отреагировал на этот позорный репост «Аталанты». В комментариях под видео он написал «Позор вам».
Напомним, Малиновский выступал за «Аталанту» в 2019 – 2023 годах. Сейчас украинец защищает цвета другого итальянского клуба, «Дженоа».
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