Стало известно, за сколько Карпаты купили бразильского защитника
Жан Педросо присоединился ко львовскому клубу из ФК Коритиба (Бразилия)
31 июля львовские Карпаты официально объявили о трансфере защитника Жана Педросо из ФК Коритиба (Бразилия).
Контракт с 20-летним бразильцем рассчитан до лета 2027 года.
Как сообщает портал Transfermarkt, украинский клуб отдал 500 тысяч евро за Жана.
В сезоне 2024 Педросо находился в основной обойме Коритибы и принял участие в 6 матчах.
Жан Педросо начал заниматься футболом в Коритибе, где проделал путь из юношеской команды в основную. В 19 лет дебютировал в бразильской Серии А, всего провел 7 поединков в элитном дивизионе.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Получается, трансферная стоимость ветерана киевского Динамо составляет всего 2 млн...
Команда украинца хочет получить за бой 200 миллионов евро