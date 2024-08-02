Стало известно, за сколько Карпаты купили бразильского защитника

31 июля львовские Карпаты официально объявили о трансфере защитника Жана Педросо из ФК Коритиба (Бразилия).

Контракт с 20-летним бразильцем рассчитан до лета 2027 года.

Как сообщает портал Transfermarkt, украинский клуб отдал 500 тысяч евро за Жана.

В сезоне 2024 Педросо находился в основной обойме Коритибы и принял участие в 6 матчах.

Жан Педросо начал заниматься футболом в Коритибе, где проделал путь из юношеской команды в основную. В 19 лет дебютировал в бразильской Серии А, всего провел 7 поединков в элитном дивизионе.