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Украина. Премьер лига
02 августа 2024, 04:05 |
208
0

Стало известно, за сколько Карпаты купили бразильского защитника

Жан Педросо присоединился ко львовскому клубу из ФК Коритиба (Бразилия)

02 августа 2024, 04:05 |
208
0
Стало известно, за сколько Карпаты купили бразильского защитника
Getty Images/Global Images Ukraine. Жан Педросо

31 июля львовские Карпаты официально объявили о трансфере защитника Жана Педросо из ФК Коритиба (Бразилия).

Контракт с 20-летним бразильцем рассчитан до лета 2027 года.

Как сообщает портал Transfermarkt, украинский клуб отдал 500 тысяч евро за Жана.

В сезоне 2024 Педросо находился в основной обойме Коритибы и принял участие в 6 матчах.

Жан Педросо начал заниматься футболом в Коритибе, где проделал путь из юношеской команды в основную. В 19 лет дебютировал в бразильской Серии А, всего провел 7 поединков в элитном дивизионе.

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Коритиба Карпаты Львов Transfermarkt трансферы трансферы УПЛ
Даниил Агарков Источник: Transfermarkt
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