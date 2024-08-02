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Испания
02 августа 2024, 03:45 | Обновлено 02 августа 2024, 03:57
165
0

«Не могу дождаться!» Лунин тонко намекнул, где продолжит карьеру

Видимо, Андрей не покинет «Реал» Мадрид в это летнее трансферное окно

02 августа 2024, 03:45 | Обновлено 02 августа 2024, 03:57
165
0
«Не могу дождаться!» Лунин тонко намекнул, где продолжит карьеру
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В ночь на 1 августа состоялся товарищеский матч между командами Милан и Реал Мадрид. Игра завершилась минимальной победой итальянского коллектива со счетом 1:0.

Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин первый тайм провел на скамейке запасных. В воротах играл Тибо Куртуа. На вторую 45-минутку наставник сливочных Карло Анчелотти выпустил украинца вместо бельгийского кипера. На 55-й Самуэль Чуквуезе забил Лунину единственный мяч в поединке.

После завершения встречи Лунин опубликовал пост в своем Instagram:

«Не могу дождаться, чтобы снова сыграть в этой форме! Продолжаем подготовку 🤍», – написал Андрей.

Со старта летнего трансферного окна ходит много слухов, что Лунин покинет королевский клуб, поскольку вряд ли он получит игровое время в новом сезоне – ворота команды будет защищать Тибо Куртуа. Также не было информации о том, что Андрей продлил контракт с «Реалом». Его действующее соглашение рассчитано до завершения кампании 2024/25.

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Андрей Лунин Реал Мадрид трансферы трансферы Ла Лиги
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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