«Не могу дождаться!» Лунин тонко намекнул, где продолжит карьеру

В ночь на 1 августа состоялся товарищеский матч между командами Милан и Реал Мадрид. Игра завершилась минимальной победой итальянского коллектива со счетом 1:0.

Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин первый тайм провел на скамейке запасных. В воротах играл Тибо Куртуа. На вторую 45-минутку наставник сливочных Карло Анчелотти выпустил украинца вместо бельгийского кипера. На 55-й Самуэль Чуквуезе забил Лунину единственный мяч в поединке.

После завершения встречи Лунин опубликовал пост в своем Instagram:

«Не могу дождаться, чтобы снова сыграть в этой форме! Продолжаем подготовку 🤍», – написал Андрей.

Со старта летнего трансферного окна ходит много слухов, что Лунин покинет королевский клуб, поскольку вряд ли он получит игровое время в новом сезоне – ворота команды будет защищать Тибо Куртуа. Также не было информации о том, что Андрей продлил контракт с «Реалом». Его действующее соглашение рассчитано до завершения кампании 2024/25.