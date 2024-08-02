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Теннис
02 августа 2024, 00:19 |
460
0

С кем сыграет Свентек? Стали известны участницы финала за бронзу Олимпиады

Ига встретится с Анной Каролиной Шмидловой 2 августа на корте имени Филиппа Шатрие

02 августа 2024, 00:19 |
460
0
С кем сыграет Свентек? Стали известны участницы финала за бронзу Олимпиады
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

1 августа на олимпийский женском теннисном турнире 2024 в Париже состоялись полуфинальные противостояния.

По итогам поединков определились участницы финала и матча за бронзовую медаль.

В пятницу, 2 августа, первая ракетка мира Ига Свентек встретится с Анной Каролиной Шмидловой в финале за бронзу. Игра состоится 2-м запуском на корте имени Филиппа Шатрие после противостояния Алькарас – Оже-Альяссим. Ориентировочное время начала встречи – 16:00 по Киеву.

Свентек в полуфинале проиграла Чжэн Циньвень, а Шмидлова уступила Донне Векич. Чжэн и Векич разыграют между собой золото Олимпийских игр в субботу, 3 августа.

Ига во второй раз в карьере играет на Олимпиаде. В Токио она добралась до 2-го раунда, где уступила Пауле Бадосе. Для Анны Каролины это также вторые Олимпийские игры. В Рио 2016 она вылетела во втором круге.

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Ига Свёнтек Анна Каролина Шмидлова Олимпийские игры 2024 теннис на Олимпиаде
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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