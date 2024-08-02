С кем сыграет Свентек? Стали известны участницы финала за бронзу Олимпиады

1 августа на олимпийский женском теннисном турнире 2024 в Париже состоялись полуфинальные противостояния.

По итогам поединков определились участницы финала и матча за бронзовую медаль.

В пятницу, 2 августа, первая ракетка мира Ига Свентек встретится с Анной Каролиной Шмидловой в финале за бронзу. Игра состоится 2-м запуском на корте имени Филиппа Шатрие после противостояния Алькарас – Оже-Альяссим. Ориентировочное время начала встречи – 16:00 по Киеву.

Свентек в полуфинале проиграла Чжэн Циньвень, а Шмидлова уступила Донне Векич. Чжэн и Векич разыграют между собой золото Олимпийских игр в субботу, 3 августа.

Ига во второй раз в карьере играет на Олимпиаде. В Токио она добралась до 2-го раунда, где уступила Пауле Бадосе. Для Анны Каролины это также вторые Олимпийские игры. В Рио 2016 она вылетела во втором круге.