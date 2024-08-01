МИХАЙЛЕНКО: «Лишнее волнение не позволяло ребятам действовать правильно»

Главный тренер юношеской сборной Украины U-19 Дмитрий Михайленко подвел итоги выступления команды на чемпионате Европы 2024 U-19, на котором сине-желтая команда дошла до полуфинала.

– Сборная Испании по праву стала лучшей на Евро?

– Я бы отметил не только Испанию, но и Италию. Эти сборные отличались высоким индивидуальным уровнем футболистов и тактической грамотностью всей команды. Неудивительно, что их дуэль в полуфинале завершилась лишь в дополнительное время. И, по моему мнению, итальянцы выглядели интереснее... Французы же больше надеялись на индивидуальное мастерство, а вот коллективные действия у них были не столь слаженными.

– После двух сухих ничьих против Северной Ирландии (0:0) и Норвегии (0:0) не было ли переживаний за итоговый результат в группе?

– Все по-прежнему зависело от нас. Я до конца верил в ребят. На турнире, в принципе, был равный состав участников. Возможно, немного слабее выглядела Северная Ирландия, но за счет того, что они готовились и играли на искусственном газоне, размеры которого были меньше, это помогло хозяевам в определенной степени нивелировать свое отставание по другим параметрам.

Норвегия – очень сильный противник. Они дважды подряд выходили в полуфиналы Евро. Эта команда отличалась, прежде всего, замечательной физической готовностью, поскольку местный чемпионат в самом разгаре. Есть у них индивидуально сильные исполнители. В первой игре турнира итальянцы за счет индивидуального мастерства просто чудом вырвали победу у норвежцев.

В очной игре с Норвегией все наши предположения оправдались. Мы страдали под прессингом оппонента, они интенсивно прессинговали. И только во втором тайме стало чуть-чуть легче, поскольку действовать в таком ключе все 90 минут сложно. Мы выровняли игру.

Возвращаясь к вашему вопросу, отмечу: мы знали, что в игре с Италией будем шансы забить. Мы рассчитывали на свои силы, так что с холодной головой готовились к решающему противостоянию в группе…

– Что не удалось вам как тренеру воплотить в жизнь на этом турнире?

– Мне бы хотелось, чтобы команда лучше контролировала мяч, ход игры, чтобы мы не так много оборонялись, как это получилось. А это зависит от всевозможных нюансов. Не хотелось бы вдаваться в тактические подробности, но после травмы Николая Огаркова контроль мяча оставлял желать лучшего. Мы пошли на определенные изменения, так что пришлось чаще защищаться. Трудно по ходу турнира кардинально менять что-то.

– По количеству ударов сборная Украины оказалась среди лучших. Есть ли недовольство реализацией?

– Только насчет первой игры. Мы должны были побеждать Северную Ирландию. Но здесь я бы подчеркнул один нюанс. Это был первый матч турнира, волнения, эмоции… А в нашей группе атаки были три футболиста, которые моложе на год, а то и на два. Возможно, излишнее волнение не позволяло ребятам принимать более правильные решения. Но это вполне понятные вещи в подростковом возрасте. Конечно, всегда хочется лучшего, но я бы не стал акцентировать на этом внимание. В общем, команда сработала хорошо.