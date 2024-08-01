ВАНАТ: «Я спросил у Буяльского и Ярмоленко, можно ли мне пробить пенальти»

Нападающий «Динамо» Владислав Ванат, реализовавший пенальти и способствовавший разгромной победе над «Партизаном» (3:0) в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, поделился впечатлениями от поединка.

– Поздравляем с победой. Какие эмоции после преодоления второго раунда квалификации Лиги чемпионов?

– Эмоции очень положительные, но нет даже сил, чтобы как-то их охарактеризовать. Довольные, что прошли дальше, выиграли уверенно оба матча, да еще и у такого соперника, на которого мотивация была запредельная.

– В общем, после результата первого матча легко было настраиваться на ответный поединок?

– Не то чтобы легко. Понимали, что у нас есть преимущество в четыре гола, но это не играло роли, поскольку должны были выйти и загнать эту команду куда подальше.

– В эпизоде ​​с пенальти вы решали с Ярмоленко, кто будет бить, или ты знал наверняка, что самостоятельно выполнишь 11-метровый?

– Я спросил у Буяльского и Ярмоленко, можно ли мне пробить. Они разрешили, поэтому спасибо им за это. Футбол – командная игра, и они поступили по-командному, дали мне пробить, поэтому благодарен им.

– В общем, между собой обсуждали, что эта победа крайне важна для Украины?

– Конечно, все читают новости, и то, что происходило в течение этих двух игр, какое было напряжение в соцсетях и в Интернете, все понимали. Поэтому хорошо, что удалось выиграть, тем более уверенно.

– Теперь впереди «Рейнджерс». Пересматривал уже будущего соперника или до ответного матча против «Партизана» таких мнений еще не было?

– Нет, не смотрел, ждал второго матча против «Партизана», чтобы окончательно оформить выход в следующий раунд. Уже с завтрашнего дня будем готовиться к «Рейнджерсу».

- Как оценишь уровень подготовки к новому сезону? По сыгранным против «Партизана» матчам чувствуешь ли, что команда находится в своей лучшей форме?

– Я считаю, что подготовка продолжается, чемпионат даже еще не начался. Все готовятся, стараются выкладываться на сто процентов. Понятно, что в первых играх это пока трудно, но будем добавлять. Тем более, есть еще куда.

– Как команда поддержала Максима Дячука, получившего тяжелую травму?

– В раздевалке его не было. Я так понимаю, он уехал в больницу. Конечно, еще когда на поле садился в машину, все говорили ему, чтобы он не разочаровался и держался. Желаем ему только здоровья.