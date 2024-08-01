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Лига чемпионов
01 августа 2024, 04:31 | Обновлено 01 августа 2024, 04:34
151
0

Через 37 лет. Динамо ждут исторические встречи с Рейнджерс

Киевский клуб сыграет в квалификации Лиги чемпионов с клубом из Шотландии

01 августа 2024, 04:31 | Обновлено 01 августа 2024, 04:34
151
0
Через 37 лет. Динамо ждут исторические встречи с Рейнджерс
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 31 июля, в ответном матче раунда Q2 Лиги чемпионов киевское «Динамо» обыграло в Белграде местный «Партизан» со счетом 3:0, закрепило успех в первой игре (6:2) и вышло в следующий этап квалификации турнира.

Следующим соперником подопечных Александра Шовковского станет шотландский «Рейнджерс» из Глазго.

Это будут первые поединки киевлян с командой из Шотландии за последние 37 лет.

Последний раз до этого «Динамо» играло с представителем Шотландской Премьер-лиги в сезоне 1986/1987 в Кубке европейских чемпионов. Тогда динамовцы в первом матче обыграли «Рейнджерс» со счетом 1:0, а во втором проиграли 0:2.

Всего же за свою историю «Динамо» встречалось с шотландскими клуба четыре раза. Три раза с «Селтиком» в 1966, 1967 и 1986 годах и один раз с «Рейнджерс», о чем уже упоминалось.

Ранее сообщалось, что в «Шахтере» отреагировали на победу «Динамо» в Белграде над «Партизаном».

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Глазго Рейнджерс Динамо Киев Лига чемпионов
Юрій Остроумов Источник: Динамомания
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