В Шахтере отреагировали на победу Динамо в Белграде над Партизаном

Донецкий Шахтер не остался в стороне от победы киевского «Динамо» в Белграде над «Партизаном» (3:0) в ответном поединке раунда Q2 квалификации Лиги чемпионов.

«🤝 За Украину! С победой! 🙌 Успехов в следующем раунде 🙏», – написано с аккаунта донецкого «Шахтера» в комментариях к посту киевского клуба о победе в инстаграме.

Как известно, в третьем квалификационном раунде чемпионского евротурнира «Динамо» сыграет с шотландским «Глазго Рейнджерс».

Ранее капитан «Партизана» Светозар Маркович оценил второе поражение команды от «Динамо».