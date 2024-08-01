Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В Шахтере отреагировали на победу Динамо в Белграде над Партизаном
Лига чемпионов
01 августа 2024, 01:29 |
421
0

В Шахтере отреагировали на победу Динамо в Белграде над Партизаном

Донецкий клуб обратился к киевскому коллектива

01 августа 2024, 01:29 |
421
0
В Шахтере отреагировали на победу Динамо в Белграде над Партизаном
ФК Динамо Киев

Донецкий Шахтер не остался в стороне от победы киевского «Динамо» в Белграде над «Партизаном» (3:0) в ответном поединке раунда Q2 квалификации Лиги чемпионов.

«🤝 За Украину! С победой! 🙌 Успехов в следующем раунде 🙏», – написано с аккаунта донецкого «Шахтера» в комментариях к посту киевского клуба о победе в инстаграме.

Как известно, в третьем квалификационном раунде чемпионского евротурнира «Динамо» сыграет с шотландским «Глазго Рейнджерс».

Ранее капитан «Партизана» Светозар Маркович оценил второе поражение команды от «Динамо».

По теме:
Капитан Партизана оценил второе поражение команды от Динамо
ШОВКОВСКИЙ: «Победа с неприятным привкусом. Дячук выбыл надолго»
Результаты Q2 Лиги чемпионов. Определены все пары 3-го раунда квалификации
Лига чемпионов Динамо Киев Партизан Белград Партизан - Динамо
Юрій Остроумов Источник: Instagram
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Победа и во втором матче. Динамо спокойно разгромило Партизан
Футбол | 31 июля 2024, 22:54 50
Победа и во втором матче. Динамо спокойно разгромило Партизан
Победа и во втором матче. Динамо спокойно разгромило Партизан

Голы Ярмоленко, Ваната и Караваева помогли киевлянам уверенно выйти в следующий раунд ЛЧ

Кроуфорд высказался о статусе Усика в нынешнем мировом боксе
Бокс | 31 июля 2024, 09:53 4
Кроуфорд высказался о статусе Усика в нынешнем мировом боксе
Кроуфорд высказался о статусе Усика в нынешнем мировом боксе

Чемпион мира в полусреднем весе – об абсолютном чемпионе в хэвивейте

Анонс Олимпиады на 31 июля. Когда и в каких видах выступят украинцы?
Олимпийские игры | 31.07.2024, 06:23
Анонс Олимпиады на 31 июля. Когда и в каких видах выступят украинцы?
Анонс Олимпиады на 31 июля. Когда и в каких видах выступят украинцы?
Партизан – Динамо. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Футбол | 31.07.2024, 19:00
Партизан – Динамо. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Партизан – Динамо. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Кто опередил Мбаппе? Обнародован рейтинг лучших вингеров 2024 года
Футбол | 01.08.2024, 00:10
Кто опередил Мбаппе? Обнародован рейтинг лучших вингеров 2024 года
Кто опередил Мбаппе? Обнародован рейтинг лучших вингеров 2024 года
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Кто выиграл золото? Завершен командный турнир шпажисток на ОИ в фехтовании
Кто выиграл золото? Завершен командный турнир шпажисток на ОИ в фехтовании
30.07.2024, 23:09 1
Олимпийские игры
Ротань обратился к футболистам сборной Украины после вылета с Олимпиады
Ротань обратился к футболистам сборной Украины после вылета с Олимпиады
30.07.2024, 21:10 6
Олимпийские игры
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
30.07.2024, 05:19
Футбол
Повышение в классе. Левый берег разбил Минай
Повышение в классе. Левый берег разбил Минай
30.07.2024, 19:58 72
Футбол
«Я тебя предупредил». Фьюри обратился к Усику относительно реванша 
«Я тебя предупредил». Фьюри обратился к Усику относительно реванша 
31.07.2024, 16:15 8
Бокс
«Прилетело. Я не слышал зал». Усик – о самом тяжелом моменте боя с Фьюри
«Прилетело. Я не слышал зал». Усик – о самом тяжелом моменте боя с Фьюри
30.07.2024, 08:16
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Максим Коваль выбрал неожиданное место продолжения карьеры
ОФИЦИАЛЬНО. Максим Коваль выбрал неожиданное место продолжения карьеры
31.07.2024, 04:40 9
Футбол
Итоговые таблицы футбольного турнира ОИ. Определены пары 1/4 финала
Итоговые таблицы футбольного турнира ОИ. Определены пары 1/4 финала
31.07.2024, 00:23 5
Олимпийские игры
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем