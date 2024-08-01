В Шахтере отреагировали на победу Динамо в Белграде над Партизаном
Донецкий клуб обратился к киевскому коллектива
Донецкий Шахтер не остался в стороне от победы киевского «Динамо» в Белграде над «Партизаном» (3:0) в ответном поединке раунда Q2 квалификации Лиги чемпионов.
«🤝 За Украину! С победой! 🙌 Успехов в следующем раунде 🙏», – написано с аккаунта донецкого «Шахтера» в комментариях к посту киевского клуба о победе в инстаграме.
Как известно, в третьем квалификационном раунде чемпионского евротурнира «Динамо» сыграет с шотландским «Глазго Рейнджерс».
Ранее капитан «Партизана» Светозар Маркович оценил второе поражение команды от «Динамо».
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