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Лига чемпионов
01 августа 2024, 01:12 | Обновлено 01 августа 2024, 01:18
884
0

Капитан Партизана оценил второе поражение команды от Динамо

Светозар Маркович – об ответной игре раунда Q2 Лиги чемпионов

01 августа 2024, 01:12 | Обновлено 01 августа 2024, 01:18
884
0
Капитан Партизана оценил второе поражение команды от Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Светозар МАркович

Капитан белградского «Партизана» Светозар Маркович поделился мнением об ответном поединке с киевским «Динамо» (0:3) во втором раунде квалификации Лиги чемпионов.

Как известно, киевская команда повторно обыграла сербов на их поле после победы 6:2 в первой игре.

«Результат показывает разницу между нами и «Динамо». Теперь нам нужно вернуться на правильный путь и начать нормально играть, начиная с матча с «Зализничаром», а затем подготовиться к новым играм в еврокубках.

Мы играем в таком большом клубе, как «Партизан», и мы должны иметь мотивацию», – заявил Маркович.

Напомним, ранее главный тренер «Динамо» Александр Шовковский поделился эмоциями от поединка «Партизан» - «Динамо».

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Лига чемпионов Партизан Белград Партизан - Динамо Динамо Киев
Юрій Остроумов Источник
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