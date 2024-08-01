Капитан Партизана оценил второе поражение команды от Динамо
Светозар Маркович – об ответной игре раунда Q2 Лиги чемпионов
Капитан белградского «Партизана» Светозар Маркович поделился мнением об ответном поединке с киевским «Динамо» (0:3) во втором раунде квалификации Лиги чемпионов.
Как известно, киевская команда повторно обыграла сербов на их поле после победы 6:2 в первой игре.
«Результат показывает разницу между нами и «Динамо». Теперь нам нужно вернуться на правильный путь и начать нормально играть, начиная с матча с «Зализничаром», а затем подготовиться к новым играм в еврокубках.
Мы играем в таком большом клубе, как «Партизан», и мы должны иметь мотивацию», – заявил Маркович.
Напомним, ранее главный тренер «Динамо» Александр Шовковский поделился эмоциями от поединка «Партизан» - «Динамо».
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