Капитан Партизана оценил второе поражение команды от Динамо

Капитан белградского «Партизана» Светозар Маркович поделился мнением об ответном поединке с киевским «Динамо» (0:3) во втором раунде квалификации Лиги чемпионов.

Как известно, киевская команда повторно обыграла сербов на их поле после победы 6:2 в первой игре.

«Результат показывает разницу между нами и «Динамо». Теперь нам нужно вернуться на правильный путь и начать нормально играть, начиная с матча с «Зализничаром», а затем подготовиться к новым играм в еврокубках.

Мы играем в таком большом клубе, как «Партизан», и мы должны иметь мотивацию», – заявил Маркович.

Напомним, ранее главный тренер «Динамо» Александр Шовковский поделился эмоциями от поединка «Партизан» - «Динамо».