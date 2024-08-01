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Испания
01 августа 2024, 03:54 | Обновлено 01 августа 2024, 03:59
213
0

Анчелотти признался, кого не хватает нынешнему Реалу

Итальянец – о составе мадридского коллектива

01 августа 2024, 03:54 | Обновлено 01 августа 2024, 03:59
213
0
Анчелотти признался, кого не хватает нынешнему Реалу
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказал мнение о составе подопечных, признав его силы, но и отметив тот факт, что завершил свою карьеру немецкий полузащитник Тони Кроос.

«Что меня особенно беспокоит? Если честно, я не особо переживаю. У нас отличный состав на всех позициях, пришел фантастический Мбаппе.

Как я уже говорил, у нас не так много времени на подготовку к первым матчам, но игроки вернутся в хорошей форме. У них есть программа, которая начинается за 15 дней до их возвращения. Самое важное – это отдых.

Беспокоит, что нам не хватает Крооса, но у нас есть возможности, чтобы заменить его. Не в точности, потому что его уровень очень высок, но у нас много ресурсов», – заявилАнчелотти.

Ранее сообщалось, что «Реал» присмотрел две звезды для подписания в 2025-м году.

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Источник: Атлетико намерен подписать защитника Барселоны
Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Тони Кроос чемпионат Испании по футболу
Юрій Остроумов Источник: AS
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