Анчелотти признался, кого не хватает нынешнему Реалу

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказал мнение о составе подопечных, признав его силы, но и отметив тот факт, что завершил свою карьеру немецкий полузащитник Тони Кроос.

«Что меня особенно беспокоит? Если честно, я не особо переживаю. У нас отличный состав на всех позициях, пришел фантастический Мбаппе.

Как я уже говорил, у нас не так много времени на подготовку к первым матчам, но игроки вернутся в хорошей форме. У них есть программа, которая начинается за 15 дней до их возвращения. Самое важное – это отдых.

Беспокоит, что нам не хватает Крооса, но у нас есть возможности, чтобы заменить его. Не в точности, потому что его уровень очень высок, но у нас много ресурсов», – заявилАнчелотти.

Ранее сообщалось, что «Реал» присмотрел две звезды для подписания в 2025-м году.