Испания29 июля 2024, 09:44 | Обновлено 29 июля 2024, 10:17
426
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Работа на перспективу. Реал присмотрел две звезды для подписания в 2025-м
Мадридскому клубу интересны Трент Александер-Арнольд и Альфонсо Дэвис
29 июля 2024, 09:44 | Обновлено 29 июля 2024, 10:17
426
0
Мадридский «Реал» намерен в перспективе подписать контракты с защитниками «Ливерпуля» Трентом Александером-Арнольдом и «Баварии» Альфонсо Дэвисом.
«Сливочные» якобы хотят переманить этих футболистов к себе в статусе свободного агента летом 2025 года.
Как известно, «Баварии» никак не удается договориться с Дэвисом о продлении соглашения, а «Ливерпуль» же планирует предложить Тренту новый контракт.
Напомним, этим летом «Реал» пополнил свой состав двумя нападающими — Килианом Мбаппе из «ПСЖ» и Эндриком из «Палмейраса».
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