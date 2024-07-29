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Испания
29 июля 2024, 09:44 | Обновлено 29 июля 2024, 10:17
426
0

Работа на перспективу. Реал присмотрел две звезды для подписания в 2025-м

Мадридскому клубу интересны Трент Александер-Арнольд и Альфонсо Дэвис

29 июля 2024, 09:44 | Обновлено 29 июля 2024, 10:17
426
0
Работа на перспективу. Реал присмотрел две звезды для подписания в 2025-м
Getty Images/Global Images Ukraine. Трент Александр-Арнольд

Мадридский «Реал» намерен в перспективе подписать контракты с защитниками «Ливерпуля» Трентом Александером-Арнольдом и «Баварии» Альфонсо Дэвисом.

«Сливочные» якобы хотят переманить этих футболистов к себе в статусе свободного агента летом 2025 года.

Как известно, «Баварии» никак не удается договориться с Дэвисом о продлении соглашения, а «Ливерпуль» же планирует предложить Тренту новый контракт.

Напомним, этим летом «Реал» пополнил свой состав двумя нападающими — Килианом Мбаппе из «ПСЖ» и Эндриком из «Палмейраса».

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трансферы Ла Лиги трансферы Реал Мадрид Альфонсо Дэвис Трент Александер-Арнольд
Юрій Остроумов Источник: X (Twitter)
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