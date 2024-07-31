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Футбол
31 июля 2024, 20:29 |
174
0

ФЕДОР: «С Аргентиной не хватило реализации и в определенной степени фарта»

Полузащитник олимпийской сборной Украины прокомментировал выступления команды на ОИ

31 июля 2024, 20:29 |
174
0
ФЕДОР: «С Аргентиной не хватило реализации и в определенной степени фарта»
УАФ

30 июля прошел матч 3-го тура группы В на олимпийском футбольном турнире между сборными Украины U-23 и Аргентины U-23.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок состоялся на стадионе «Парк Олимпик Лионне» во французском Лионе. Игра завершилась поражением сине-желтых со счетом 0:2.

После завершения встречи полузащитник украинского коллектива Олег Федор прокомментировал вылет команды с Олимпиады:

«В целом от Олимпиады, как от турнира, очень положительные эмоции. Но после матча все ребята очень расстроены, потому что не удалось выйти из группы.

С Аргентиной не хватило реализации и в определенной степени удачи. Дело не только в этом матче, нужно было дожимать в игре с Ираком, не выпускать. Та игра была полностью в наших руках, но мы ее так легко отпустили, что сейчас и сказывается.

Я получил международный опыт с опытными высококлассными игроками. Это пошло только на пользу. Поддержка болельщиков очень сильно чувствовалась, жаль, что не удалось подарить им победу», – сказал Олег.

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Олег Федор сборная Украины по футболу U-23 Украина - Аргентина сборная Аргентины по футболу U-23 Олимпийские игры 2024 футбол на Олимпиаде
Даниил Агарков Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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