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Украина. Первая лига
31 июля 2024, 11:59 | Обновлено 31 июля 2024, 12:02
2939
0

Минай после поражения Левому Берегу уволил двух сотрудников клуба

Закарпатский клуб упустил путевку в УПЛ сезона 2024/2025

31 июля 2024, 11:59 | Обновлено 31 июля 2024, 12:02
2939
0
Минай после поражения Левому Берегу уволил двух сотрудников клуба
ФК Минай

Во вторник, 30 июля, состоялся финальный матч Турнира четырех за право выступать в Украинской Премьер-лиге сезона-2024/2025, в котором отношения выяснили «Минай» и «Левый Берег» Киев.

Игра завершилась крупной победой столичного коллектива со счетом 3:0.

Как известно, после победы «Левого Берега» стал окончательно известен состав участников УПЛ 2024/2025.

Клуб «Минай» уведомил о том, что 31 июля он распрощался с генеральным менеджером клуба Мирославом Небесником и руководителем пресс-службы Александром Костюком.

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Минай Украинская Премьер-лига Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу
Юрій Остроумов Источник: ФК Минай
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