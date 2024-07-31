Минай после поражения Левому Берегу уволил двух сотрудников клуба
Закарпатский клуб упустил путевку в УПЛ сезона 2024/2025
Во вторник, 30 июля, состоялся финальный матч Турнира четырех за право выступать в Украинской Премьер-лиге сезона-2024/2025, в котором отношения выяснили «Минай» и «Левый Берег» Киев.
Игра завершилась крупной победой столичного коллектива со счетом 3:0.
Как известно, после победы «Левого Берега» стал окончательно известен состав участников УПЛ 2024/2025.
Клуб «Минай» уведомил о том, что 31 июля он распрощался с генеральным менеджером клуба Мирославом Небесником и руководителем пресс-службы Александром Костюком.
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