Известен весь состав участников УПЛ 2024/2025
Последнюю вакансию закрыл «Левый Берег»
Стал окончательно известен состав участников Украинской Премьер-лиги будущего сезона-2024/2025.
Последнюю вакансию заполнил клуб «Левый Берег». Он, как известно, в финале Турнира четырех переиграл «Минай» со счетом 3:0.
Таким образом, по итогам сезона-2023/2024 сразу три представителя Первой лиги повысились в классе. Это победитель турнира «Ингулец», серебряный призер – «Карпаты» и обладатель бронзы – «Левый Берег».
Клубы-участники УПЛ сезона-2024/2025 (по алфавиту):
- «Александрия» Александрия
- «Верес» Ровно
- «Ворскла» Полтава
- «Динамо» Киев
- «Заря» Луганск
- «Ингулец» Петрово
- «Карпаты» Львов
- «Колос» Ковалевка
- «Кривбасс» Кривой Рог
- «Левый Берег» Киев
- ЛНЗ Черкассы
- «Оболонь» Киев
- «Полесье» Житомир
- «Рух» Львов
- «Черноморец» Одесса
- «Шахтер» Донецк
Старт нового сезона 2024/2025 в Украинской Премьер-лиге намечен на 3-4 августа, когда состоятся 6 матчей. Поединки «Александрия» – «Динамо» и «Рух» – «Полесье» отложены на более поздний срок.
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