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Украина. Премьер лига
31 июля 2024, 09:19 | Обновлено 31 июля 2024, 09:23
1278
0

Известен весь состав участников УПЛ 2024/2025

Последнюю вакансию закрыл «Левый Берег»

31 июля 2024, 09:19 | Обновлено 31 июля 2024, 09:23
1278
0
Известен весь состав участников УПЛ 2024/2025
УПЛ

Стал окончательно известен состав участников Украинской Премьер-лиги будущего сезона-2024/2025.

Последнюю вакансию заполнил клуб «Левый Берег». Он, как известно, в финале Турнира четырех переиграл «Минай» со счетом 3:0.

Таким образом, по итогам сезона-2023/2024 сразу три представителя Первой лиги повысились в классе. Это победитель турнира «Ингулец», серебряный призер – «Карпаты» и обладатель бронзы – «Левый Берег».

Клубы-участники УПЛ сезона-2024/2025 (по алфавиту):

  • «Александрия» Александрия
  • «Верес» Ровно
  • «Ворскла» Полтава
  • «Динамо» Киев
  • «Заря» Луганск
  • «Ингулец» Петрово
  • «Карпаты» Львов
  • «Колос» Ковалевка
  • «Кривбасс» Кривой Рог
  • «Левый Берег» Киев
  • ЛНЗ Черкассы
  • «Оболонь» Киев
  • «Полесье» Житомир
  • «Рух» Львов
  • «Черноморец» Одесса
  • «Шахтер» Донецк

Старт нового сезона 2024/2025 в Украинской Премьер-лиге намечен на 3-4 августа, когда состоятся 6 матчей. Поединки «Александрия» – «Динамо» и «Рух» – «Полесье» отложены на более поздний срок.

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Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Александрия Верес Ровно Ворскла Полтава Динамо Киев Заря Луганск Карпаты Львов Колос Ковалевка Кривбасс Кривой Рог ЛНЗ Черкассы Рух Львов Оболонь Киев Полесье Житомир Шахтер Донецк Черноморец Одесса Левый Берег Киев Ингулец
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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