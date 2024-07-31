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Теннис
31 июля 2024, 10:49 | Обновлено 31 июля 2024, 11:15
427
0

КОСТЮК: «Даже не знаю, сколько двойных ошибок сделала»

Украинская теннисистка прокомментировала победу над Марией Саккари в 1/8 финала Олимпийских игр

31 июля 2024, 10:49 | Обновлено 31 июля 2024, 11:15
427
0
КОСТЮК: «Даже не знаю, сколько двойных ошибок сделала»
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк прокомментировала победу над Марией Саккари в 1/8 финала Олимпийских игр 2024 в Париже:

«Я за страну хорошо играю. Есть те, кому за страну играть сложнее, нервничают больше. Я такого не видела. Подходила к Олимпиаде просто как к турниру, и рада тому, как всё складывается. Начинаю набирать форму, которая была близка к началу года. Использую турнир не только для того, чтобы представлять страну, но и набирать форму. Пока что получается.

Мне было намного труднее в понедельник. Не знаю почему, потому что во вторник было намного хуже. Возможно, из-за того, что я не ожидала, что будет так жарко – не знаю. Я готовилась к этой жаре, выпила ещё в понедельник два литра воды, чтобы не было обезвоживания. Не могу сказать, что сильно ощущала жару – да, было тяжело, особенно в первом сете мяч летел, наверное, сильнее, чем в предыдущих матчах.

Рада, что справилась и смогла как-то выиграть этот матч. Пока не знаю, как, у меня никогда в жизни не было такого, как в 1/8 финала с подачей. Даже не знаю, сколько двойных ошибок сделала – не буду даже смотреть. Возможно, сыграл фактор нервов, потому что я начала матч уверенно, а потом не знаю, что со мной случилось. Обыграть игрока из топ-10 без подачи – это не топ достижений в моей карьере.

Когда я выходила на матч, то знала, что буду играть против Векич. Честно говоря, не знаю, кому я была бы больше рада – Коко Гофф или Донне. Но, думаю, в долгосрочной перспективе и если брать уровень игроков, то мне лучше, что попала Донна. Несмотря на то, что на Ролан Гаррос я сыграла против неё очень ужасный матч, была в очень плохой форме в голове, но матч всё равно был очень близким. Настроена на все 100% и буду готовиться к матчу. Посмотрим, как сложится, может, «олимпийская магия» сработает.

В четвертьфинале Олимпиады в столице Франции Марта сыграет против Донны Векич из Хорватии.

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Алексей Тиньков Источник: Суспильне Спорт
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