Второстепенные  

После бесславного вылета нашей сборной из Олимпиады не покидает стойкое ощущение дежавю. Черт подери, я это уже видел. Совсем недавно. На Евро-2024. Там тоже наша сборная провалила первую игру, героически вернулась после второго тура, и не смогла получить нужный результат в заключительном поединке.

Более того, обе ситуации почти идентичны в том плане, что шансов выиграть в последнем туре практически не было ни у команды Сергея Реброва, ни у коллектива Руслана Ротаня, ведь объективно Бельгия и Аргентина выглядят сильнее.

Однако от осознания сего факта легче не становится. Как и от нашего провала. И на Евро-2024, и на ОИ-2024.

Вместе с тем лично мне бросается в глаза несоизмеримость наших чаяний от этих двух футбольных турниров.

На первый, то бишь на континентальный форум, мы провожали нашу команду, как провожают единственного ребенка в первый класс. Вся страна, начиная от президента державы до главы УАФ, не говоря уже о простых болельщиках, жила тем турниром. Более того, не просто жила, а еще и собирала по крохам. То на потребности нашей национальной ассоциации, то на потребности нашего фронта.

Даже специальную марку «Укрпошта» выпустила по этому поводу. А как же, ведь наши славные футбольные казаки должны проставлять нашу страну на таком представительском соревновании. Должны кричать на весь мир о том, что мы есть, что мы не сдаемся, о войне против рашизма. Должны, в конце концов, показать всему миру наш боевой дух, наш характер, нашу волю.

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Что в итоге из того получилось – не хочу даже вспоминать. Замечу лишь, что казаками наши футболисты на полях Германии не предстали. Разве что увальнями, которые сразу же после финального свистка в матче против Бельгии дружно отбыли на заморские курорты. Потому что устали.

Но Бог им судья. Я сейчас скорее о том, что на Евро нашей сборной от всех нас был дан и зеленый свет, и режим наибольшего благоприятствования. А вот нашей Олимпийской сборной о подобном не приходилось даже мечтать. И данный факт меня выбивает из колеи. Это очень мягко говоря.

***

Я застал те времена, когда футбольная Олимпиада считалась безоговорочно главным турниром для сборной. Да, еще для той сборной, не нашей, облаченной в красные футболки с серпом и молотом, но в составе которой было очень много украинцев. И в уже очень далеком марте 1976 года киевское «Динамо» не очень усердствовало в четвертьфинале Кубка чемпионов против французского «Сент-Этьена» в первую очередь потому, что высшее партийное руководство страны (да и не только партийное) «акцентировало» главное внимание тренерского штаба «Динамо» и одновременно Олимпийской сборной СССР на монреальской Олимпиаде, состоявшейся летом того года.

На той Олимпиаде советская футбольная сборная заняла третье место, которое было расценено как грандиозный провал, и Валерий Лобановский очень больно получил тогда по «шапке».

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Помню я и другие времена, уже более осязаемые для многих нынешних наших болельщиков. Те времена, когда на всяческие футбольные Универсиады мы отправляли боевые составы. В бытность президентом национальной федерации Григория Суркиса. И брали там медали. И самой высокой пробы тоже. Мелочь, но приятно. Но ведь Олимпиада – совсем не мелочь. Очень даже не мелочь. Неужели Андрей Шевченко этого не понимает?

Да, времена с тех пор поменялись. Кардинально. Но у меня лично все равно не укладывается в голове, как можно было так наплевательски относиться к турниру, на который наша футбольная команда попала впервые в истории, и на котором можно было бы и нужно было бы на весь мир громко кричать о ситуации в нашей стране, кричать о войне, кричать о зверствах рашистов. И параллельно показать всему миру все то, что нам не удалось показать на Евро-2024.

Да, я все понимаю, что Олимпиада не входит в календарь ФИФА, и что клубы не обязаны отпускать своих игроков на этот турнир. И что сами игроки не обязаны ехать на этот турнир. Все это понятно. Но в нынешней ситуации мне этого не понять. Совсем не понять.

Извините за дурацкий вопрос, но не могу его не задать. Вот если бы у кацапов была возможность отрядить свою недоношенную футбольную сборную в Париж на Олимпиаду, они бы тоже туда отрядили «левых» футболистов? Это вопрос риторический, отвечать не обязательно. Но я более чему верен, что весь ихний сраный футбольный цвет был бы в столице Франции. И они бы показывали и доказывали всему миру свой вонючий русский мир.

***

Почему мы изначально не собирались показывать всему миру нашу правду, ведь правда на нашей стороне? Почему мы сами, без каких-либо запретов и увещаний, превратили футбольную Олимпиаду во второсортный турнир? Почему Андрей Шевченко, играющий на любом мало-мальски значимом зарубежном соревновании своим лицом, не захотел донести до руководителей наших футбольных клубов и футболистов важность нашей футбольной миссии на Олимпиаде. Почему? Ведь, как бы то ни было, футбол был и остается главным видом спорта не только у нас, но и во всем мире. Почему нельзя было использовать такую крутую площадку, как Олимпийские Игры, для продвижения нашей правды, нашей веры, нашей силы, нашей страны, в конце то концов? Почему мы это все похерили?

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Ведь как было бы круто, если бы наша Олимпийская сборная на Играх в Париже получила медаль. Причем любого достоинства. Это была бы одна из самых ценных Олимпийских медалей в истории нашей страны. Это была бы потрясающая возможность в который раз напомнить миру о том, что мы есть. Что мы боремся. И что мы сильные.

Как напомнила всему миру Ольга Харлан. А вы представляете, что было бы, если бы подобным достижением отличились наши футболисты. Забарный например. Мудрик. Или Лунин. Или Довбык. Или Цыганков. Или даже Ярмоленко. Как было бы это круто.

Но вместо этого на Олимпиаду поехал Хлань. Поехал Крупский. Поехал Мартынюк. Поехал Фесюн…

Я ни в коем случае не хочу сейчас макать в грязь лицом тех пацанов, которые защищали честь нашей страны на ОИ. Защищали, как могли. Они наверняка сделали все, что в их силах. Но почему-то я уверен, что если бы Украина привезла в Париж всех тех, кого изначально хотел видеть в составе Ротань, мы бы там так не опозорились.

По факту мы сами себя высекли. Мы сами себя выставили в некрасивом свете. Мы сами себя загнали в угол. Из красивой мечты осталась лишь некрасивая обвертка.

Как нас после этого можно уважать, если мы сами себя не уважаем?