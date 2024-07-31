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Молодежные турниры
31 июля 2024, 10:23 | Обновлено 31 июля 2024, 11:18
2453
15

Второстепенные  

Валерий Василенко – о бесславном вылете нашей футбольной Олимпийской сборной       

31 июля 2024, 10:23 | Обновлено 31 июля 2024, 11:18
2453
15
Второстепенные  
Getty Images/Global Images Ukraine

После бесславного вылета нашей сборной из Олимпиады не покидает стойкое ощущение дежавю. Черт подери, я это уже видел. Совсем недавно. На Евро-2024. Там тоже наша сборная провалила первую игру, героически вернулась после второго тура, и не смогла получить нужный результат в заключительном поединке.

Более того, обе ситуации почти идентичны в том плане, что шансов выиграть в последнем туре практически не было ни у команды Сергея Реброва, ни у коллектива Руслана Ротаня, ведь объективно Бельгия и Аргентина выглядят сильнее.

Однако от осознания сего факта легче не становится. Как и от нашего провала. И на Евро-2024, и на ОИ-2024.

Вместе с тем лично мне бросается в глаза несоизмеримость наших чаяний от этих двух футбольных турниров.

На первый, то бишь на континентальный форум, мы провожали нашу команду, как провожают единственного ребенка в первый класс. Вся страна, начиная от президента державы до главы УАФ, не говоря уже о простых болельщиках, жила тем турниром. Более того, не просто жила, а еще и собирала по крохам. То на потребности нашей национальной ассоциации, то на потребности нашего фронта.

Даже специальную марку «Укрпошта» выпустила по этому поводу. А как же, ведь наши славные футбольные казаки должны проставлять нашу страну на таком представительском соревновании. Должны кричать на весь мир о том, что мы есть, что мы не сдаемся, о войне против рашизма. Должны, в конце концов, показать всему миру наш боевой дух, наш характер, нашу волю.

Getty Images/Global Images Ukraine

Что в итоге из того получилось – не хочу даже вспоминать. Замечу лишь, что казаками наши футболисты на полях Германии не предстали. Разве что увальнями, которые сразу же после финального свистка в матче против Бельгии дружно отбыли на заморские курорты. Потому что устали.

Но Бог им судья. Я сейчас скорее о том, что на Евро нашей сборной от всех нас был дан и зеленый свет, и режим наибольшего благоприятствования. А вот нашей Олимпийской сборной о подобном не приходилось даже мечтать. И данный факт меня выбивает из колеи. Это очень мягко говоря.

***

Я застал те времена, когда футбольная Олимпиада считалась безоговорочно главным турниром для сборной. Да, еще для той сборной, не нашей, облаченной в красные футболки с серпом и молотом, но в составе которой было очень много украинцев. И в уже очень далеком марте 1976 года киевское «Динамо» не очень усердствовало в четвертьфинале Кубка чемпионов против французского «Сент-Этьена» в первую очередь потому, что высшее партийное руководство страны (да и не только партийное) «акцентировало» главное внимание тренерского штаба «Динамо» и одновременно Олимпийской сборной СССР на монреальской Олимпиаде, состоявшейся летом того года.

На той Олимпиаде советская футбольная сборная заняла третье место, которое было расценено как грандиозный провал, и Валерий Лобановский очень больно получил тогда по «шапке».

Getty Images/Global Images Ukraine

Помню я и другие времена, уже более осязаемые для многих нынешних наших болельщиков. Те времена, когда на всяческие футбольные Универсиады мы отправляли боевые составы. В бытность президентом национальной федерации Григория Суркиса. И брали там медали. И самой высокой пробы тоже. Мелочь, но приятно. Но ведь Олимпиада – совсем не мелочь. Очень даже не мелочь. Неужели Андрей Шевченко этого не понимает?

Да, времена с тех пор поменялись. Кардинально. Но у меня лично все равно не укладывается в голове, как можно было так наплевательски относиться к турниру, на который наша футбольная команда попала впервые в истории, и на котором можно было бы и нужно было бы на весь мир громко кричать о ситуации в нашей стране, кричать о войне, кричать о зверствах рашистов. И параллельно показать всему миру все то, что нам не удалось показать на Евро-2024.

Да, я все понимаю, что Олимпиада не входит в календарь ФИФА, и что клубы не обязаны отпускать своих игроков на этот турнир. И что сами игроки не обязаны ехать на этот турнир. Все это понятно. Но в нынешней ситуации мне этого не понять. Совсем не понять.

Извините за дурацкий вопрос, но не могу его не задать. Вот если бы у кацапов была возможность отрядить свою недоношенную футбольную сборную в Париж на Олимпиаду, они бы тоже туда отрядили «левых» футболистов? Это вопрос риторический, отвечать не обязательно. Но я более чему верен, что весь ихний сраный футбольный цвет был бы в столице Франции. И они бы показывали и доказывали всему миру свой вонючий русский мир.

***

Почему мы изначально не собирались показывать всему миру нашу правду, ведь правда на нашей стороне? Почему мы сами, без каких-либо запретов и увещаний, превратили футбольную Олимпиаду во второсортный турнир? Почему Андрей Шевченко, играющий на любом мало-мальски значимом зарубежном соревновании своим лицом, не захотел донести до руководителей наших футбольных клубов и футболистов важность нашей футбольной миссии на Олимпиаде. Почему? Ведь, как бы то ни было, футбол был и остается главным видом спорта не только у нас, но и во всем мире. Почему нельзя было использовать такую крутую площадку, как Олимпийские Игры, для продвижения нашей правды, нашей веры, нашей силы, нашей страны, в конце то концов? Почему мы это все похерили?

Getty Images/Global Images Ukraine

Ведь как было бы круто, если бы наша Олимпийская сборная на Играх в Париже получила медаль. Причем любого достоинства. Это была бы одна из самых ценных Олимпийских медалей в истории нашей страны. Это была бы потрясающая возможность в который раз напомнить миру о том, что мы есть. Что мы боремся. И что мы сильные.

Как напомнила всему миру Ольга Харлан. А вы представляете, что было бы, если бы подобным достижением отличились наши футболисты. Забарный например. Мудрик. Или Лунин. Или Довбык. Или Цыганков. Или даже Ярмоленко. Как было бы это круто.

Но вместо этого на Олимпиаду поехал Хлань. Поехал Крупский. Поехал Мартынюк. Поехал Фесюн…

Я ни в коем случае не хочу сейчас макать в грязь лицом тех пацанов, которые защищали честь нашей страны на ОИ. Защищали, как могли. Они наверняка сделали все, что в их силах. Но почему-то я уверен, что если бы Украина привезла в Париж всех тех, кого изначально хотел видеть в составе Ротань, мы бы там так не опозорились.

По факту мы сами себя высекли. Мы сами себя выставили в некрасивом свете. Мы сами себя загнали в угол. Из красивой мечты осталась лишь некрасивая обвертка.

Как нас после этого можно уважать, если мы сами себя не уважаем?

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статьи эксклюзив сборная Украины по футболу U-23 Руслан Ротань Олимпийские игры 2024
Валерий Василенко
Валерий Василенко Sport.ua
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Комментарии 15
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SerSan
олимпийцы играли очень даже хорошо, во всяком случае хотелось смотреть,в отличие от старших,а Шева явно не на своем месте- не знает что делать,чем заняться,
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+4
C.Пеклов
Після драки кулаками не машуть.Махати треба було раніше .А Забарний весь рік грав,в АПЛ зим.перерви немає,нема чого в нього камінь кидати!
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+3
TolsTIyELF
Кто второсортен? Крыськив забивший гол? Фесюн, отбивший кучу мячей? Рубчинский и Краснопир? Может ещё всю нашу нацию второсортной назвать? Евреи тоже вылетели - давай и про них напиши что они второсорные сразу назовут нациком.
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+3
ares10
Не факт що якби поїхали лідери то був б хороший результат. Мудрик, Забарний, Судаков і т.д у всіх на виду. І нічим ця Олімпіада їм особливо не допомогла б. А так поїхали футболісти із умовного Руху чи глибокого резерву Динамо. Може це початок їх кар'єри. Когось заберуть закордон, хтось зможе попасти в основу лідерів ЧУ. Результат очікуваний але міг бути краще якби трохи пощастило.
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+2
Phantom
Назвіть хоча б одну збірну де багато гравців є основними в своїх клубах? Не один-два, а хоча б 7 гравців
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+1
Демід Романчиков
А чем Хлань не угодил? Он как раз в порядке...Здесь вопрос к марионетке ЭэээАндрюше Шевченко..Он виноват,что не смог нажать на клубы на игроков..Точнее ему не сказали этого сделать.. .Обязаны были ехать сильнейшие,кто по возрасту и лимиту подходили 
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+1
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Alex Komnin
Автор забагато рефлексує. Щодо того, що Бельгія була сильніша по складу на Євро, та з чого це? Декілька старих бельгійців, маленький пруткий африканець на фланзі й усе. Захист у Бельгії - 0, воротар - аби що. То Україна не захотіла ризикувати, знаючи про договірняк у паралельній грі.
Щодо Олімпікс. Туди виходила інша команда, як вже й написав. Гравці - професіонали і не можуть так ризикувати. Можна отримати травму з полуаматорами з Іраку чи з якоюсь Зеландією, а потім клуби АПЛ зпишуть гравця кудись і кар'єра піде донизу. Той самий Забарний має шалений попит, його, якщо не взимку, то наступного року хтось з великих клубів забере.
Щодо майданчику, щоб заявити про себе...Це настільки збитий штамп, що він приївся. Усі й так вже знають про війну у світі й більшого вичавити (спортом) вже не вдасться. Та й окрім футболу про Україну нагадають тенісистки, Магучіх, боксери, борці, пловці, фехтувальниці...Хіба мало?
І так, дійсно - Олімпійські ігри з футболу - це навіть третьорядний турнір, бо приїжджають напіваматори, з котрих третина потім піде грати в маловідомих клубах з нищих ліг чи охоронцем в маркет. Гвінея, Зеландія, Домінікана, Узбекістан, Єгипет, Малі, Ізраїль, Парагвай... Це із-за комерційної складової футболу. Ніхто зараз не грає (ризикує здоров'єм) безкоштовно.
Щодо Росії, звісно вони б надіслали сюди б не тільки кращих своїх, ще й Акінфєєва з Березуцькими й Ігнашевічем пригнали б. Ще й Мостового з Карпіним змусили б грати. Бо там авторитарна система примушує й ломає людей. МВС натиснуло б на гравців-армійців/динамівців...й поїхали б. Але ж це примус на кшталт Північної Кореї. Це не є спорт, це суто забаганка тоатлітарної влади.
Автор забагато очикує і романтизує спорт, в якому вже нема романтики, а суто гроші.
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0
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Xvalenok03
От осанны до анафемы три игры.
Мы все умные как моя жена потом.
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-1
v2341770
А хто в УАФ і яку відповідальність несе за провали (немає потрібного результату - значить провал) першої і олімпійської збірних? ГТ Ребров вже не причому, він же мало часу тренував, ГТ Ротань теж не причому, бо не було у складі бажаних гравців (хоча він і не дуже переймався цим, адже цей варіант забезпечує "відмастку" від відповідальності). Так хто ж винен? Напевне, в котрий раз все спишуть на ...війну, Так що тепер країні треба воювати до безкінченності, щоб прикривати  провали збірних?
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-2
ТвояМамка
*Второсортные 
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-3
TolsTIyELF
Автор, ты еба""лся или специально? Как можно во время войны писать такие статьи? Пусть ещё статься про "другорядных" повисит в закрепе целый день, пусть попортит всем настроение. 
Команде поставили левый пенальти и вообще судили фигово, как всегда. Это не мы себя высекли  - это барские уефашники высекли своих холопов. 
Но ми переможемо. 
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-4
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