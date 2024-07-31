Гвардиола рассказал о позитиве от поражения Ман Сити в игре с Барселоной
Команды провели спарринг в США
Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола оценил поражение подопечных от «Барселоны» немецкого тренера Ханси Флика в товарищеском матче, который состоялся в США (основное время – 2:2, пенальти 1-4).
«Барса» мне очень понравились. Сезон длинный, но они мне понравились. Позиционная игра необыкновенная, вингеры действуют как нападающие, внутренние игроки выходят вперед, крайние защитники атакуют пространство.
Игра была фантастической, с множеством моментов, я не знаю точно, сколько ударов мы нанесли. Думаю, соперник тоже остался доволен», – заявил Гвардиола.
События матча
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