Гвардиола рассказал о позитиве от поражения Ман Сити в игре с Барселоной

Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола оценил поражение подопечных от «Барселоны» немецкого тренера Ханси Флика в товарищеском матче, который состоялся в США (основное время – 2:2, пенальти 1-4).

«Барса» мне очень понравились. Сезон длинный, но они мне понравились. Позиционная игра необыкновенная, вингеры действуют как нападающие, внутренние игроки выходят вперед, крайние защитники атакуют пространство.

Игра была фантастической, с множеством моментов, я не знаю точно, сколько ударов мы нанесли. Думаю, соперник тоже остался доволен», – заявил Гвардиола.