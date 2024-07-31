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Товарищеские матчи
Манчестер Сити
31.07.2024 03:20 – FT 2 : 2
1 : 4 Серия пенальти Серия пенальти
Барселона
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
31 июля 2024, 09:00 | Обновлено 31 июля 2024, 09:05
747
0

Гвардиола рассказал о позитиве от поражения Ман Сити в игре с Барселоной

Команды провели спарринг в США

31 июля 2024, 09:00 | Обновлено 31 июля 2024, 09:05
747
0
Гвардиола рассказал о позитиве от поражения Ман Сити в игре с Барселоной
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола оценил поражение подопечных от «Барселоны» немецкого тренера Ханси Флика в товарищеском матче, который состоялся в США (основное время – 2:2, пенальти 1-4).

«Барса» мне очень понравились. Сезон длинный, но они мне понравились. Позиционная игра необыкновенная, вингеры действуют как нападающие, внутренние игроки выходят вперед, крайние защитники атакуют пространство.

Игра была фантастической, с множеством моментов, я не знаю точно, сколько ударов мы нанесли. Думаю, соперник тоже остался доволен», – заявил Гвардиола.

События матча

91’
ГОЛ ! С пенальти забил Antonio Fernandez (Барселона).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Amar Abdirahman Ahmed (Манчестер Сити).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Алехандро Бальде (Барселона).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Noah Darvich (Барселона).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Роберт Левандовски (Барселона).
59’
ГОЛ ! Мяч забил Джек Грилиш (Манчестер Сити).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Пабло Торре (Барселона).
39’
ГОЛ ! Мяч забил Nico O'Reilly (Манчестер Сити).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Pau Victor (Барселона).
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Юрій Остроумов Источник: Mundo Deportivo
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