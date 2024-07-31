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Товарищеские матчи
Манчестер Сити
31.07.2024 03:20 – FT 2 : 2
1 : 4 Серия пенальти Серия пенальти
Барселона
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
31 июля 2024, 05:45 | Обновлено 31 июля 2024, 06:49
973
0

Турне по США. Барселона в товарищеском матче по пенальти обыграла Ман Сити

Матч турнира Soccer Champions Tour прошел на стадионе «Орландо Цитрус Боул»

31 июля 2024, 05:45 | Обновлено 31 июля 2024, 06:49
973
0
Турне по США. Барселона в товарищеском матче по пенальти обыграла Ман Сити
Getty Images/Global Images Ukraine

В товарищеском матче в США «Барселона» выиграла по пенальти у «Манчестер Сити» (2:2, пен. 4:1).

Встреча прошла как часть турнира Soccer Champions Tour на стадионе «Орландо Цитрус Боул» в Орландо (штат Флорида, США).

У каталонцев голы забили Пау Дельгадо и Пабло Торре, а у команды из Манчестера отличились Нико О'Райли и Джек Грилиш.

Каталонцы все 4 попытки пробить пенальти использовали удачно, а у «Ман Сити» забить сумел только Амар Ахмед Фатах.

Старт матча был задержан на 80 минут от запланированного из-за плохой погоды.

Товарищеский матч. Soccer Champions Tour

Орландо (США). 31 июля. Стадион «Орландо Цитрус Боул»

03:20. Манчестер Сити (Англия) – Барселона (Испания) – 2:2 (пен. 1:4)

Голы: Нико О'Райли, 29, Джек Грилиш, 60 – Пау Дельгадо, 24, Пабло Торре, 45+2

Видео голов и обзор матча

События матча

91’
ГОЛ ! С пенальти забил Antonio Fernandez (Барселона).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Amar Abdirahman Ahmed (Манчестер Сити).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Алехандро Бальде (Барселона).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Noah Darvich (Барселона).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Роберт Левандовски (Барселона).
59’
ГОЛ ! Мяч забил Джек Грилиш (Манчестер Сити).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Пабло Торре (Барселона).
39’
ГОЛ ! Мяч забил Nico O'Reilly (Манчестер Сити).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Pau Victor (Барселона).
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Барселона Манчестер Сити Барселона - Манчестер Сити товарищеские матчи Soccer Champions Tour Джек Грилиш Пабло Торре видео голов и обзор
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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