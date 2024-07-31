Турне по США. Барселона в товарищеском матче по пенальти обыграла Ман Сити
Матч турнира Soccer Champions Tour прошел на стадионе «Орландо Цитрус Боул»
В товарищеском матче в США «Барселона» выиграла по пенальти у «Манчестер Сити» (2:2, пен. 4:1).
Встреча прошла как часть турнира Soccer Champions Tour на стадионе «Орландо Цитрус Боул» в Орландо (штат Флорида, США).
У каталонцев голы забили Пау Дельгадо и Пабло Торре, а у команды из Манчестера отличились Нико О'Райли и Джек Грилиш.
Каталонцы все 4 попытки пробить пенальти использовали удачно, а у «Ман Сити» забить сумел только Амар Ахмед Фатах.
Старт матча был задержан на 80 минут от запланированного из-за плохой погоды.
Товарищеский матч. Soccer Champions Tour
Орландо (США). 31 июля. Стадион «Орландо Цитрус Боул»
03:20. Манчестер Сити (Англия) – Барселона (Испания) – 2:2 (пен. 1:4)
Голы: Нико О'Райли, 29, Джек Грилиш, 60 – Пау Дельгадо, 24, Пабло Торре, 45+2
Видео голов и обзор матча
События матча
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