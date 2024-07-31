ВИДЕО. Джеко снова забил за Фенербахче с Моуриньо в ворота Лугано

Вечером 30 июля состоялись ответные матчи 2-го раунда квалификации (Q2) Лиги чемпионов 2024/25

Турецкий Фенербахче вышел в 3-й раунд отбора ЛЧ, второй раз обыграв швейцарский Лугано (4:3 в гостях, 2:1 дома).

Один из голов для турецкой команды снова забил боснийский форвард Эдин Джеко. В первом матче он сделал хет-трик.

Фенербахче тренирует знаменитый португальский тренер Жозе Моуриньо.

Лугано перешел в Лигу Европы, где в Q3 сыграет с неудачником пары Партизан Белград – Динамо Киев (2:6 в первом матче).

Лига чемпионов 2024/25

2-й раунд квалификации (Q2)

Ответные матчи, 30 июля

Фенербахче (Турция) – Лугано (Швейцария) – 2:1 (первый матч – 4:3)

Голы: Джеко, 59, Шиманськи, 90+3 – Махмуд Белхадж, 7

Видео голов и обзор матча

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