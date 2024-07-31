ВИДЕО. Джеко снова забил за Фенербахче с Моуриньо в ворота Лугано
Турецкий Фенербахче вышел в 3-й раунд отбора Лиги чемпионов
Вечером 30 июля состоялись ответные матчи 2-го раунда квалификации (Q2) Лиги чемпионов 2024/25
Турецкий Фенербахче вышел в 3-й раунд отбора ЛЧ, второй раз обыграв швейцарский Лугано (4:3 в гостях, 2:1 дома).
Один из голов для турецкой команды снова забил боснийский форвард Эдин Джеко. В первом матче он сделал хет-трик.
Фенербахче тренирует знаменитый португальский тренер Жозе Моуриньо.
Лугано перешел в Лигу Европы, где в Q3 сыграет с неудачником пары Партизан Белград – Динамо Киев (2:6 в первом матче).
Лига чемпионов 2024/25
2-й раунд квалификации (Q2)
Ответные матчи, 30 июля
Фенербахче (Турция) – Лугано (Швейцария) – 2:1 (первый матч – 4:3)
Голы: Джеко, 59, Шиманськи, 90+3 – Махмуд Белхадж, 7
Видео голов и обзор матча
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