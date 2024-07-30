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Олимпийский футбольный турнир
Новая Зеландия U23
30.07.2024 20:00 – FT 0 : 3
Франция U23
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Футбол
30 июля 2024, 22:43 | Обновлено 30 июля 2024, 22:58
496
0

Анри на высоте. Франция и США вышли в 1/4 финала футбольного турнира ОИ

В 1/4 финала Франция сыграет против Аргентины, а США – против Марокко

30 июля 2024, 22:43 | Обновлено 30 июля 2024, 22:58
496
0
Анри на высоте. Франция и США вышли в 1/4 финала футбольного турнира ОИ
Getty Images/Global Images Ukraine

30 июля проходят матчи 3-го тура футбольного турнира Олимпийских игр 2024 во Франции.

Состоялись заключительные поединки группы A

Франция и США выиграли свои матчи и вышли в 1/4 финала футбольного турнира ОИ.

Команда хозяев турнир под руководством Тьерри Анри разгромила сборную Новой Зеландии (3:0).

Сборные Гвинеи и Новой Зеландии покидают Олимпийские игры 2024.

В 1/4 финала Франция сыграет против Аргентины, а США – против Марокко.

Олимпийские игры 2024. Футбол

Мужчины. 3-й тур, 30 июля. Группа A

20:00. Новая Зеландия – Франция – 0:3 (Марсель)

Голы: Матета, 19, Дуэ, 71, Калимуэндо, 74

20:00. США – Гвинея – 3:0 (Сент-Этьен)

Голы: Михайлович, 14, Паредес, 31, 75

Сетка плей-офф

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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