Анри на высоте. Франция и США вышли в 1/4 финала футбольного турнира ОИ
В 1/4 финала Франция сыграет против Аргентины, а США – против Марокко
30 июля проходят матчи 3-го тура футбольного турнира Олимпийских игр 2024 во Франции.
Состоялись заключительные поединки группы A
Франция и США выиграли свои матчи и вышли в 1/4 финала футбольного турнира ОИ.
Команда хозяев турнир под руководством Тьерри Анри разгромила сборную Новой Зеландии (3:0).
Сборные Гвинеи и Новой Зеландии покидают Олимпийские игры 2024.
В 1/4 финала Франция сыграет против Аргентины, а США – против Марокко.
Олимпийские игры 2024. Футбол
Мужчины. 3-й тур, 30 июля. Группа A
20:00. Новая Зеландия – Франция – 0:3 (Марсель)
Голы: Матета, 19, Дуэ, 71, Калимуэндо, 74
20:00. США – Гвинея – 3:0 (Сент-Этьен)
Голы: Михайлович, 14, Паредес, 31, 75
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