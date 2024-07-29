30 июля на «Жоффруа-Гишар» пройдет матч 3-го тура группового этапа футбольного турнира Олимпиады, в котором сборная США встретится со сборной Гвинеи. Поединок начнется в 20:00 по киевскому времени.

США U-23

Команда попала на Олимпиаду без малейших проблем. Пара путевок разыгрывалась на чемпионате КОНКАКАФ U-20, что проводился еще в позапрошлом году. И Мексика, один из главных фаворитов, вылетела от Гватемалы по пенальти уже в четвертьфинале. И звездно-полосатым нужно было просто не повторить чужих ошибок. В итоге они ожидаемо стали чемпионами, причем четыре матча плей-офф выиграли с общим счетом 16:0, а в финале отметились шестью голами в ворота андердога, Доминиканской республики. Зато на самой Олимпиаде была сразу встреча с принимающей стороной, Францией. Та негостеприимно забила трижды, не пропустив ни разу. Потом, впрочем, продолжили поединком против Новой Зеландии. И с ней получилось реабилитироваться, добившись разгромной победы 4:1.

Ставки на матч США U-23 – Гвинея U-23

Гвинея U-23

Сборная стала последним участником Олимпийского турнира. На прошлогоднем Кубке африканских наций U-23 слоны нации смогли с немалым трудом, с единственной победой, над Конго, выйти из группы. Но потом проиграли как Египту в полуфинале, так и Мали, по пенальти, в матче за третье место. В итоге они боролись за последнюю путевку на Игры с Индонезией в начале мая - и там выиграли 1:0. Уже во Франции начинали с поединка против Новой Зеландии. Представитель Океании там смог добиться неожиданной победы 2:1. Потом была встреча с хозяевами турнира. В конце первого тайма дважды после изучения видеоповторов отменяли голы - и Наби Кейта, и Туре. А ближе к концовке французы смогли оформить единственный гол, а с ним - и оформить победу. Формально шансы на плей-офф еще есть, но только при победе в последнем туре и нужном результате в параллельном поединке.

Статистика личных встреч

Впервые эти команды сыграют, по крайней мере, на уровне олимпийских сборных.

Прогноз

GGBET не верит в африканцев. США желательно побеждать, и они этого добьются (коэффициент - 1,61).