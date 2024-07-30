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  4. Андрей ПОЛУНИН: «Это безобразие, что лучшие игроки не поехали на Олимпиаду»
Футбол
30 июля 2024, 22:25 | Обновлено 30 июля 2024, 22:43
2397
4

Андрей ПОЛУНИН: «Это безобразие, что лучшие игроки не поехали на Олимпиаду»

Экс игрок сборной Украины оценил выступление подопечных Руслана Ротаня на Олимпиаде

30 июля 2024, 22:25 | Обновлено 30 июля 2024, 22:43
2397
4
Андрей ПОЛУНИН: «Это безобразие, что лучшие игроки не поехали на Олимпиаду»
УАФ

В заключительном матче группового турнира Игр-2024 во Франции олимпийская сборная Украины уступила аргентинцам – 0:2 и досрочно сошла с дистанции.

Бывший игрок национальной сборной Украины Андрей Полунин эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями от сегодняшнего противостояния в Лионе:

– У меня нет претензий к украинской сборной, которая оказала сопротивление сопернику, которого большинство экспертов считали фаворитом. Приходится только сожалеть, что не удалось реализовать свои голевые моменты – не хватило исполнительского мастерства. Благодаря детальному изучению игры соперника и наш тренерский штаб остановился на правильной тактике. К сожалению, удача сегодня была не на нашей стороне.

В конце концов, надо отдать должное и аргентинцам, в составе которых было несколько чемпионов мира. Они мастерски играли по результату и хотя их устраивала даже ничья, в итоге, праздновали викторию.

На мой взгляд, украинская сборная выступила достойно. Могла ли рассчитывать на выход в следующий раунд? Сложно сказать, тем более, что основные конкуренты в нашей группе – аргентинцы и марокканцы – выступали в боевых составах, которые защищают цвета топовых зарубежных клубов.

Зато наш тренер Руслан Ротань не смог рассчитывать даже на лучших игроков, выступающих в УПЛ. Те же Судаков, Бондаренко из «Шахтера», Назаренко из «Полесья», усилили бы сборную. Однако для них почему-то клубные интересы оказались важнее... Почему произошло такое безобразие, надо, прежде всего, спросить руководство УАФ. Это хорошо, что наши футболисты не забывают благодарить ВСУ, которые мужественно защищают Украину от российского агрессора. Но когда лучшим из них предложили на спортивной передовой – на самых престижных соревнованиях – Олимпиаде защищать честь Родины, они дали задний ход.

Это же касается и украинцев, выступающих за рубежом – «англичан» Мудрика и Забарного. Видите ли, они устали и их клубы против. А может, банально не захотели?

Ранее мы сообщали, что главный тренер Олимпийской сборной Украины Руслан Ротань обратился к футболистам сборной Украины после вылета с Олимпиады.

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Комментарии 4
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Donchanin
Усі борні із провідних футбольних держав у схожих умовах.  Усі не можуть зібрати найсильніших.  Напевно, для того ж Марокко це трохи інакше і для них Олімпіада найважливіше змагання за 4 роки.  Або у рашкi де всі клуби на держбюджеті, достатньо рознарядки зверху щоб зібрати всіх найсильніших.  Слава богу в Україні, це не так.
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0
Boodya
В наших клубних бізнесменів інші плани на гравців.
І так відмивати їх ще від євро потрібно довго, бо вже й новин про продаж майже немає по сайтам (а дуже потрібно втюхати)
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0
Vit18
Для футболу Олімпійські ігри є другорядним турніром. Так склалося. І я не бачу великого сенсу змінювати цю традицію.
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-1
Олег Цюцяк
В чому проблема?
Ніхто з серйозних збірних не відправляє  на Олімпіадіу основних гравців.
ФІФА сприймає це турніром для аматорів
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