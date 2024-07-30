Андрей ПОЛУНИН: «Это безобразие, что лучшие игроки не поехали на Олимпиаду»

В заключительном матче группового турнира Игр-2024 во Франции олимпийская сборная Украины уступила аргентинцам – 0:2 и досрочно сошла с дистанции.

Бывший игрок национальной сборной Украины Андрей Полунин эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями от сегодняшнего противостояния в Лионе:

– У меня нет претензий к украинской сборной, которая оказала сопротивление сопернику, которого большинство экспертов считали фаворитом. Приходится только сожалеть, что не удалось реализовать свои голевые моменты – не хватило исполнительского мастерства. Благодаря детальному изучению игры соперника и наш тренерский штаб остановился на правильной тактике. К сожалению, удача сегодня была не на нашей стороне.

В конце концов, надо отдать должное и аргентинцам, в составе которых было несколько чемпионов мира. Они мастерски играли по результату и хотя их устраивала даже ничья, в итоге, праздновали викторию.

На мой взгляд, украинская сборная выступила достойно. Могла ли рассчитывать на выход в следующий раунд? Сложно сказать, тем более, что основные конкуренты в нашей группе – аргентинцы и марокканцы – выступали в боевых составах, которые защищают цвета топовых зарубежных клубов.

Зато наш тренер Руслан Ротань не смог рассчитывать даже на лучших игроков, выступающих в УПЛ. Те же Судаков, Бондаренко из «Шахтера», Назаренко из «Полесья», усилили бы сборную. Однако для них почему-то клубные интересы оказались важнее... Почему произошло такое безобразие, надо, прежде всего, спросить руководство УАФ. Это хорошо, что наши футболисты не забывают благодарить ВСУ, которые мужественно защищают Украину от российского агрессора. Но когда лучшим из них предложили на спортивной передовой – на самых престижных соревнованиях – Олимпиаде защищать честь Родины, они дали задний ход.

Это же касается и украинцев, выступающих за рубежом – «англичан» Мудрика и Забарного. Видите ли, они устали и их клубы против. А может, банально не захотели?

Ранее мы сообщали, что главный тренер Олимпийской сборной Украины Руслан Ротань обратился к футболистам сборной Украины после вылета с Олимпиады.