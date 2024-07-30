Свитолина объяснила, почему проиграла 10-й ракетке мира на Олимпиаде-2024

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала поражение Барборе Крейчиковой в 1/8 финала Олимпийских игр 2024 в Париже:

– Очень расстроена, что здесь сказать, больше ничего не могу добавить. Очень сложная соперница была. Очень сложно восстановиться после вчера. Но боролась.

– Что не получалось?

– Она непростая соперница. Ожидала, что она вернется в матч, найдет какие-нибудь моменты, которые будут помогать ей. Она начала играть лучше – и у нас началась очень трудная игра. Сет был 7:6. Я не смогла получить преимущество, к сожалению. Но матч показался очень сложным. Где-то я могла использовать свои шансы, но, к сожалению, не смогла в третьем сете подавать, как хотела.

– Жара больше помогла вам или сопернице?

– Я бы не сказала, что мне что-то помогало сегодня, потому что чувствовала себя очень уставшей еще до матча. Делала что могла. Вчера очень эмоциональный матч выдался. Мы были в одинаковых условиях, для всех была жара. Но она сыграла немного более легкий матч, чем я. Вчера только в 2 ночи мне удалось заснуть. Не очень много времени было на восстановление. Но пыталась отдать все силы. К сожалению, не хватило.

Когда играешь против топ-игрока, она топ-10, выиграла Уимблдон несколько недель назад. Очень сложный матч. Когда есть маленькие шансы против топ-игрока – нужно их использовать. К сожалению, я не могла использовать шансы в третьем сете.

– Как ваша нога? Как себя чувствуете физически?

– Сейчас что уж говорить. Есть у меня беспокоящие моменты. Надо работать с этим.

– Давило на вас, что вы призер прошлой Олимпиады?

– Нет, не было давления по этому поводу вообще. Для меня Олимпиада вообще отдельно, поэтому давление есть все равно. Но то, что получила медаль в Токио – даже дало мне больше уверенности, что могу получить еще одну. Потому не было здесь давления.