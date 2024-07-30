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  4. Руслан РОТАНЬ: «Мы играли не хуже Аргентины и не заслуживали поражения»
Футбол
30 июля 2024, 20:17 | Обновлено 30 июля 2024, 20:29
837
7

Руслан РОТАНЬ: «Мы играли не хуже Аргентины и не заслуживали поражения»

Украинская сборная завершила выступления на футбольном турнире Игр-2024

30 июля 2024, 20:17 | Обновлено 30 июля 2024, 20:29
837
7
Руслан РОТАНЬ: «Мы играли не хуже Аргентины и не заслуживали поражения»
УАФ. Руслан Ротань

30 июля состоялся матч 3-го тура группы В на олимпийском футбольном турнире между сборными Украины U-23 и Аргентины U-23. Украинская команда проиграла 0:2 и завершила выступления на турнире, заняв третье место в группе. Выше Украины разместились Аргентина и Марокко.

Наставник украинской команды Руслан Ротань коротко прокомментировал итоги матча с Аргентиной.

«Мы играли не хуже Аргентины и не заслуживали поражения. То, что мы на этом турнире, – большой успех нашей страны», – сказал Ротань после завершения матча.

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сборная Аргентины по футболу U-23 Олимпийские игры 2024 Украина - Аргентина сборная Украины по футболу U-23 Руслан Ротань
Дмитро Олійник Источник: Суспильне Спорт
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Комментарии 7
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Василий Гредюшкин
Шо він  меле
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+4
Olex68
кто чего заслуживает показывает табло в конце игры и занятое командой место .
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0
Limb.Yuri
Радує одне - ми назавжди  позбулись цього тренера збірних країни. 
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0
A55555009
Ви і з Іраком грали не гірше 
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0
Archie1991
Дурень, а не тренер. Якщо б ви грали не гірше Аргентини, ви б не пропустили 2 голи, або пропустивши 2, забили би теж 2. - Ось в такому разі було би не гірше. А щоб проходити далі, треба було бути не гірше, а краще за Аргентину. 
"Тренер" з підлітковими відмазками...
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0
WildeKater
А Олександрія на єврокубки. Ага 
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0
vohsre1978
На табло подивись, дурень )))
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-2
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