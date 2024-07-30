Руслан РОТАНЬ: «Мы играли не хуже Аргентины и не заслуживали поражения»

30 июля состоялся матч 3-го тура группы В на олимпийском футбольном турнире между сборными Украины U-23 и Аргентины U-23. Украинская команда проиграла 0:2 и завершила выступления на турнире, заняв третье место в группе. Выше Украины разместились Аргентина и Марокко.

Наставник украинской команды Руслан Ротань коротко прокомментировал итоги матча с Аргентиной.

«Мы играли не хуже Аргентины и не заслуживали поражения. То, что мы на этом турнире, – большой успех нашей страны», – сказал Ротань после завершения матча.