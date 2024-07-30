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  4. ФОТО. Непривычный цвет. Ювентус презентовал выездную форму
Италия
30 июля 2024, 17:37 |
799
0

ФОТО. Непривычный цвет. Ювентус презентовал выездную форму

«Старая синьора» будет играть в желтом

30 июля 2024, 17:37 |
799
0
ФОТО. Непривычный цвет. Ювентус презентовал выездную форму
ФК Ювентус

Туринский «Ювентус» вместе со своим техническим спонсором, немецким брендом «Adidas», презентовал выездной комплект формы на сезон 2024/2025. Он выполнен в непривычных для клуба желто-белых цветах с черными вставками.

Ранее сообщалось о том, что форвард «Ювентуса» Федерико Кьеза может продолжить карьеру в «Тоттенхэме».

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Ювентус Adidas игровая форма фото
Олег Дидух Источник: ФК Ювентус
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