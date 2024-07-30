ФОТО. Непривычный цвет. Ювентус презентовал выездную форму

Туринский «Ювентус» вместе со своим техническим спонсором, немецким брендом «Adidas», презентовал выездной комплект формы на сезон 2024/2025. Он выполнен в непривычных для клуба желто-белых цветах с черными вставками.

Ранее сообщалось о том, что форвард «Ювентуса» Федерико Кьеза может продолжить карьеру в «Тоттенхэме».