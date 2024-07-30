Италия30 июля 2024, 17:37 |
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ФОТО. Непривычный цвет. Ювентус презентовал выездную форму
«Старая синьора» будет играть в желтом
30 июля 2024, 17:37 |
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Туринский «Ювентус» вместе со своим техническим спонсором, немецким брендом «Adidas», презентовал выездной комплект формы на сезон 2024/2025. Он выполнен в непривычных для клуба желто-белых цветах с черными вставками.
Ранее сообщалось о том, что форвард «Ювентуса» Федерико Кьеза может продолжить карьеру в «Тоттенхэме».
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