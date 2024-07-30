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Теннис
30 июля 2024, 07:20 | Обновлено 30 июля 2024, 07:22
406
0

Свитолина прокомментировала победу над шестой ракеткой мира на ОИ в Париже

Элина рассказала, как удалось переломить ход встречи с Джессикой Пегулой

30 июля 2024, 07:20 | Обновлено 30 июля 2024, 07:22
406
0
Свитолина прокомментировала победу над шестой ракеткой мира на ОИ в Париже
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№31 WTA) прокомментировала победу над американкой Джессикой Пегулой (№6 WTA) во втором круге Олимпиады в Париже – 4:6, 6:1, 6:3.

- Поделитесь сначала первыми впечатлениями от этого матча. Казалось, что начало было, пожалуй, не то, на которое вы рассчитывали. Как оно для вас проходило?
- Да, конечно, первый сет был очень сложный. К сожалению, я не смогла использовать свои шансы, хоть они были. Но во втором сете я просто сказала себе, что нужно бороться, нужно отдать все силы, чтобы вернуться в матч. И мне это удалось. Я очень рада, что смогла вернуться и отыграть второй и третий сеты на очень высоком уровне.

- Мне показалось, что во втором сете игра была намного агрессивнее с вашей стороны. Какие, возможно, тактические, технические моменты вы изменили, что помогло достичь этого результата?
- Когда играешь с игроком топ-уровня, всегда надо менять темп, более агрессивнее играть. И поэтому, когда я проиграла первый сет, я была недалеко от своей игры, но нужно было еще агрессивнее играть. Во втором сете я себе сказала, что надо это делать и не просто бегать, а и играть очень агрессивно и бороться за каждый мяч.

- Мне показалось, что в пятом гейме это какой-то был переломный момент, когда у вас было несколько бешеных розыгрышей. Когда вы поняли, что уже победили?
- Я поняла, наверное, после матчпойнта. Потому что, когда ты сконцентрирован, когда ты отдаешь все свои силы, и когда ты играешь против топ-игрока, ты не можешь думать о выигрыше, что ты уже лидируешь. Надо бороться, надо фокусироваться на каждом пойнте. И я думаю, что сегодня мне это очень помогло, – сказала Свитолина.

В 1/8 финала Элина сыграет против чемпионки Уимблдона-2024 Барборы Крейчиковой. Матч состоится 30 июля.

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Элина Свитолина Джессика Пегула Олимпийские игры 2024 теннис на Олимпиаде
Владимир Клепач Источник: Трибуна
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