Костюк и Ястремская одолели польский дуэт в 1/16 финала Олимпиады-2024
Марта и Даяна на старте парного разряда переиграли тандем Линетт / Росольска
Украинские теннисистки Марта Костюк и Даяна Ястремская успешно стартовали в парном разряде олимпийского теннисного турнира 2024, который проводится на кортах Ролан Гаррос.
В 1/16 финала украинки в двух сетах переиграли польский тандем Магда Линетт / Алисия Росольска.
Олимпийские игры 2024. Пары. 1/16 финала
Магда Линетт / Алисия Росольска (Польша) – Марта Костюк / Даяна Ястремская (Украина) – 4:6, 1:6
В 1/8 финала Марта и Даяна сыграют против Се Шувэй и Цао Цзяи из Тайваня.
Для Костюк это дебютные Олимпийские игры. Ястремская на Играх 2020 в Токио была заявлена в паре вместе с Элиной Свитолиной, с которой проиграла уже в 1-м раунде.
Что касается одиночного разряда, то Марта ранее пробилась в 3-й раунд, переиграв Клару Бюрель, а Даяна уступила Камиле Осорио.
Костюк / Ястремская – второй тандем из Украины, который пробился в 1/8 финала парного разряда Олимпийских игр. Ранее это сумели сделать сестры Киченок Людмила и Надежда.
Статистика матча:
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