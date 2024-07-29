Костюк и Ястремская одолели польский дуэт в 1/16 финала Олимпиады-2024

Украинские теннисистки Марта Костюк и Даяна Ястремская успешно стартовали в парном разряде олимпийского теннисного турнира 2024, который проводится на кортах Ролан Гаррос.

В 1/16 финала украинки в двух сетах переиграли польский тандем Магда Линетт / Алисия Росольска.

Олимпийские игры 2024. Пары. 1/16 финала

Магда Линетт / Алисия Росольска (Польша) – Марта Костюк / Даяна Ястремская (Украина) – 4:6, 1:6

В 1/8 финала Марта и Даяна сыграют против Се Шувэй и Цао Цзяи из Тайваня.

Для Костюк это дебютные Олимпийские игры. Ястремская на Играх 2020 в Токио была заявлена в паре вместе с Элиной Свитолиной, с которой проиграла уже в 1-м раунде.

Что касается одиночного разряда, то Марта ранее пробилась в 3-й раунд, переиграв Клару Бюрель, а Даяна уступила Камиле Осорио.

Костюк / Ястремская – второй тандем из Украины, который пробился в 1/8 финала парного разряда Олимпийских игр. Ранее это сумели сделать сестры Киченок Людмила и Надежда.

Статистика матча: