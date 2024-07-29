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Теннис
29 июля 2024, 20:25 | Обновлено 29 июля 2024, 20:29
1400
7

Костюк и Ястремская одолели польский дуэт в 1/16 финала Олимпиады-2024

Марта и Даяна на старте парного разряда переиграли тандем Линетт / Росольска

29 июля 2024, 20:25 | Обновлено 29 июля 2024, 20:29
1400
7
Костюк и Ястремская одолели польский дуэт в 1/16 финала Олимпиады-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк и Даяна Ястремская

Украинские теннисистки Марта Костюк и Даяна Ястремская успешно стартовали в парном разряде олимпийского теннисного турнира 2024, который проводится на кортах Ролан Гаррос.

В 1/16 финала украинки в двух сетах переиграли польский тандем Магда Линетт / Алисия Росольска.

Олимпийские игры 2024. Пары. 1/16 финала

Магда Линетт / Алисия Росольска (Польша) – Марта Костюк / Даяна Ястремская (Украина) – 4:6, 1:6

В 1/8 финала Марта и Даяна сыграют против Се Шувэй и Цао Цзяи из Тайваня.

Для Костюк это дебютные Олимпийские игры. Ястремская на Играх 2020 в Токио была заявлена в паре вместе с Элиной Свитолиной, с которой проиграла уже в 1-м раунде.

Что касается одиночного разряда, то Марта ранее пробилась в 3-й раунд, переиграв Клару Бюрель, а Даяна уступила Камиле Осорио.

Костюк / Ястремская – второй тандем из Украины, который пробился в 1/8 финала парного разряда Олимпийских игр. Ранее это сумели сделать сестры Киченок Людмила и Надежда.

Статистика матча:

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Алисия Росольска Магда Линетт Марта Костюк Даяна Ястремская Олимпийские игры 2024 теннис на Олимпиаде
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 7
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Sashamar
Не треба перебільшувати досягнення, польки теж не великі парниці. Але порадіти варто, особливо за другий сет
От якщо вони в Се виграють, то це вже буде вааще 
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+1
Arctic
Красива форма в Даяни 🇺🇦
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+1
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vital
Все наче добре, але трохи турбує як там у Костюк зі здоров,ям, бо на пару Марта вийшла з тейпом на лівому стегні, якого в сьогоднішньому одиночному матчі не було.
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0
mevast
Впевнений старт. Щоб так і надалі. Стиль вбрання дівчат (особливо Даяни) імпонує.
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0
naverland
Возьмут золото.
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0
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