По примеру старших. Испания U-19 установила рекорд, выиграв Евро-2024
Триумфом юных испанцев завершился в Северной Ирландии континентальный чемпионат
В воскресенье, 28 июля, в Белфасте (Северная Ирландия) состоялся финальный матч чемпионата Европы 2024 U-19 между сборными Испании U-19 и Франции U-19.
Испанская команда под руководством Хосе Ланы добилась победы над французами со счетом 2:0.
Взяв трофей, сборная Испании U-19 имеет теперь 12 побед на юношеском Евро – это исторический рекорд. Англичане побеждали на турнире 11 раз.
Примечательно, что этим же летом первая сборная Испании выиграла Евро-2024. Этот трофей также стал рекордным в истории – четвертый по счету.
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