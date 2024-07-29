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Молодежные турниры
29 июля 2024, 08:25 | Обновлено 29 июля 2024, 08:27
649
0

По примеру старших. Испания U-19 установила рекорд, выиграв Евро-2024

Триумфом юных испанцев завершился в Северной Ирландии континентальный чемпионат

29 июля 2024, 08:25 | Обновлено 29 июля 2024, 08:27
649
0
По примеру старших. Испания U-19 установила рекорд, выиграв Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 28 июля, в Белфасте (Северная Ирландия) состоялся финальный матч чемпионата Европы 2024 U-19 между сборными Испании U-19 и Франции U-19.

Испанская команда под руководством Хосе Ланы добилась победы над французами со счетом 2:0.

Взяв трофей, сборная Испании U-19 имеет теперь 12 побед на юношеском Евро – это исторический рекорд. Англичане побеждали на турнире 11 раз.

Примечательно, что этим же летом первая сборная Испании выиграла Евро-2024. Этот трофей также стал рекордным в истории – четвертый по счету.

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Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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