Сохраняя оптимизм. Гвардиола нашел позитив в поражении Ман Сити от Милана

Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола поделился эмоциями от поражения подопечных от «Милана» (2:3) в товарищеском спарринге.

«Мы сыграли лучше, чем в первом матче с «Селтиком» (поражение 3:4. – прим), и некоторые игроки сделали шаг вперед. В целом все было очень даже неплохо, все сыграли хорошо против команды-участника Лиги чемпионов.

Это был шаг вперед: мы обошлись без травм, футболисты получили игровое время, мы прошли очередной тест и через несколько дней полетим на другой матч с «Барселоной», – рассказал Гвардиола.

«Манчестер Сити» в своем следующем спарринге лета-2024 31 июля померится силами с «Барселоной».

10 августа команда Жузепа Гвардиолы сыграет с «Манчестер Юнайтед» в матче за Суперкубок Англии.