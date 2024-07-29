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Англия
29 июля 2024, 07:32 | Обновлено 29 июля 2024, 07:42
355
0

Сохраняя оптимизм. Гвардиола нашел позитив в поражении Ман Сити от Милана

«Горожане» проиграли в товарищеском матче

29 июля 2024, 07:32 | Обновлено 29 июля 2024, 07:42
355
0
Сохраняя оптимизм. Гвардиола нашел позитив в поражении Ман Сити от Милана
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола поделился эмоциями от поражения подопечных от «Милана» (2:3) в товарищеском спарринге.

«Мы сыграли лучше, чем в первом матче с «Селтиком» (поражение 3:4. – прим), и некоторые игроки сделали шаг вперед. В целом все было очень даже неплохо, все сыграли хорошо против команды-участника Лиги чемпионов.

Это был шаг вперед: мы обошлись без травм, футболисты получили игровое время, мы прошли очередной тест и через несколько дней полетим на другой матч с «Барселоной», – рассказал Гвардиола.

«Манчестер Сити» в своем следующем спарринге лета-2024 31 июля померится силами с «Барселоной».

10 августа команда Жузепа Гвардиолы сыграет с «Манчестер Юнайтед» в матче за Суперкубок Англии.

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товарищеские матчи Манчестер Сити учебно-тренировочные сборы Милан Жузеп Гвардиола
Юрій Остроумов Источник: ФК Манчестер Сити
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