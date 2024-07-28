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  4. ШЕВЧЕНКО: «Впервые в истории! Вдесятером. О поединке с Ираком нужно забыть»
Футбол
28 июля 2024, 20:52 |
1430
0

ШЕВЧЕНКО: «Впервые в истории! Вдесятером. О поединке с Ираком нужно забыть»

Президент УАФ прокомментировал победу над Марокко U-23 во втором туре Олимпиады

28 июля 2024, 20:52 |
1430
0
ШЕВЧЕНКО: «Впервые в истории! Вдесятером. О поединке с Ираком нужно забыть»
УАФ. Андрей Шевченко

27 июля состоялся матч 2-го тура группы В на олимпийском футбольном турнире между сборными Украины U-23 и Марокко U-23.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок прошел на стадионе «Жоффруа Гишар» в Сент-Этьене. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу сине-желтых.

Президент УАФ Андрей Шевченко прокомментировал победу:

«Вырвали очень важную победу. Впервые в истории! Вдесятером играли против очень сильного соперника. Так что сегодня у меня положительные эмоции. Желаю команде в следующем матче продемонстрировать такой же футбол. Будем делать все, чтобы команда была мотивированной, выходила на поле и играла за Украину.

О первом поединке с Ираком нужно забыть, просто отложить его в сторону. Отлично, что игроки сделали из него правильные выводы. Надо, чтобы они и в следующем матче вышли с таким же настроением. Потому что сегодня было настроение, была борьба, было желание выиграть матч. Потому его и выиграли», — сказал Андрей Шевченко.

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Даниил Агарков Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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