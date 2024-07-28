ФЕСЮН: «Партнеры сказали: Ты что, пенальти не можешь отбить, или что?»

27 июля состоялся матч 2-го тура группы В на олимпийском футбольном турнире между сборными Украины U-23 и Марокко U-23.

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Поединок прошел на стадионе «Жоффруа Гишар» в Сент-Этьене. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу сине-желтых.

Голкипер украинского коллектива Кирилл Фесюн прокомментировал победу:

«Было немного сложно, ведь просто невероятно давили болельщики сборной Марокко. Но когда на тебя идет такая атака, то, наоборот, хочется доказать всему стадиону, что мы здесь не просто так находимся и сражаемся за свою страну.

После гола в наши ворота партнеры сказали: «Ты что, пенальти не можешь отбить, или что?» Во втором матче 11-метровый поставили. Трудно - два поединка и два пенальти, но ничего не поделаешь. Сил после этого матча почти не осталось. Хочется прийти в номер, упасть на кровать и спать.

Сегодня немного порадуемся, а уже завтра с новыми силами будем готовиться к Аргентине. Мы сделали только первый шаг на Олимпиаде. Предстоит много работы и очень важная игра», — сказал Кирилл Фесюн.