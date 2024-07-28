Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Олимпийские игры
  3. Новости олимпийских игр
  4. ФЕСЮН: «Партнеры сказали: Ты что, пенальти не можешь отбить, или что?»
Футбол
28 июля 2024, 20:33 | Обновлено 28 июля 2024, 20:36
928
1

ФЕСЮН: «Партнеры сказали: Ты что, пенальти не можешь отбить, или что?»

Голкипер олимпийской сборной Украины прокомментировал победу над Марокко (2:1)

28 июля 2024, 20:33 | Обновлено 28 июля 2024, 20:36
928
1
ФЕСЮН: «Партнеры сказали: Ты что, пенальти не можешь отбить, или что?»
УАФ

27 июля состоялся матч 2-го тура группы В на олимпийском футбольном турнире между сборными Украины U-23 и Марокко U-23.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок прошел на стадионе «Жоффруа Гишар» в Сент-Этьене. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу сине-желтых.

Голкипер украинского коллектива Кирилл Фесюн прокомментировал победу:

«Было немного сложно, ведь просто невероятно давили болельщики сборной Марокко. Но когда на тебя идет такая атака, то, наоборот, хочется доказать всему стадиону, что мы здесь не просто так находимся и сражаемся за свою страну.

После гола в наши ворота партнеры сказали: «Ты что, пенальти не можешь отбить, или что?» Во втором матче 11-метровый поставили. Трудно - два поединка и два пенальти, но ничего не поделаешь. Сил после этого матча почти не осталось. Хочется прийти в номер, упасть на кровать и спать.

Сегодня немного порадуемся, а уже завтра с новыми силами будем готовиться к Аргентине. Мы сделали только первый шаг на Олимпиаде. Предстоит много работы и очень важная игра», — сказал Кирилл Фесюн.

По теме:
Доминация Леброна и КейДи. Сборная США разбили Сербию на Олимпиаде в Париже
ШЕВЧЕНКО: «Впервые в истории! Вдесятером. О поединке с Ираком нужно забыть»
Кто стал чемпионом? В дзюдо разыграно еще два комплекта наград ОИ-2024
Кирилл Фесюн сборная Украины по футболу U-23 сборная Марокко по футболу U-23 Украина - Марокко футбол на Олимпиаде Олимпийские игры 2024 пенальти
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Как ветеран Чисора отправил Джо Джойса в нокдаун в 9-м раунде
Бокс | 28 июля 2024, 01:59 3
ВИДЕО. Как ветеран Чисора отправил Джо Джойса в нокдаун в 9-м раунде
ВИДЕО. Как ветеран Чисора отправил Джо Джойса в нокдаун в 9-м раунде

Судьи по итогам 10 раундов единогласно отдали предпочтение Чисоре

Сабо прокомментировал историческую победу сборной Украины на Олимпиаде
Олимпийские игры | 28 июля 2024, 09:48 10
Сабо прокомментировал историческую победу сборной Украины на Олимпиаде
Сабо прокомментировал историческую победу сборной Украины на Олимпиаде

Заслуженный тренер Украины поблагодарил всех, кто был причастен к достижению этого результата

Филима прокомментировал решение Калининой сняться с Олимпиады-2024 в Париже
Олимпийские игры | 28.07.2024, 19:35
Филима прокомментировал решение Калининой сняться с Олимпиады-2024 в Париже
Филима прокомментировал решение Калининой сняться с Олимпиады-2024 в Париже
Свитолина разгромила японку на старте Олимпийских игр 2024 в Париже
Олимпийские игры | 28.07.2024, 15:35
Свитолина разгромила японку на старте Олимпийских игр 2024 в Париже
Свитолина разгромила японку на старте Олимпийских игр 2024 в Париже
Все по 3 очка! Украина делит второе место с Марокко в турнирной таблице ОИ
Олимпийские игры | 27.07.2024, 20:15
Все по 3 очка! Украина делит второе место с Марокко в турнирной таблице ОИ
Все по 3 очка! Украина делит второе место с Марокко в турнирной таблице ОИ
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Sashko57
Фесюн кращій в команді. Питання польовим гравцям: А ви що забити не можете? 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Олимпиада–2024 (футбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф
Олимпиада–2024 (футбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф
27.07.2024, 08:57
Олимпийские игры
«Этот бой будет худшим для него». Тренер Уайлдера – о реванше Усик – Фьюри
«Этот бой будет худшим для него». Тренер Уайлдера – о реванше Усик – Фьюри
27.07.2024, 16:56
Бокс
ФОТО. Был ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед вторым голом Украины
ФОТО. Был ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед вторым голом Украины
27.07.2024, 21:01 8
Олимпийские игры
Клуб АПЛ сделал предложение по трансферу Лунина. Известно, что дают
Клуб АПЛ сделал предложение по трансферу Лунина. Известно, что дают
27.07.2024, 07:25 8
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Стало известно, где пройдет решающий матч за путевку в УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Стало известно, где пройдет решающий матч за путевку в УПЛ
27.07.2024, 04:30 4
Футбол
Украина U23 – Марокко U23 – 2:1. Безумный конец матча! Видео голов, обзор
Украина U23 – Марокко U23 – 2:1. Безумный конец матча! Видео голов, обзор
27.07.2024, 22:28 6
Олимпийские игры
Неожиданный вариант. Лунина может приобрести клуб Ла Лиги. Это не Атлетико
Неожиданный вариант. Лунина может приобрести клуб Ла Лиги. Это не Атлетико
26.07.2024, 19:14 1
Футбол
Красюк назвал солидную сумму, за которую Усик готов снова драться с Джошуа
Красюк назвал солидную сумму, за которую Усик готов снова драться с Джошуа
27.07.2024, 10:55 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем