ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 назначил наставника после отставки Скрипника
Сергей Карпенко – исполняющий обязанности главного тренера харьковской команды
Руководство харьковского «Металлиста 1925» официально назначило 43-летнего украинского специалиста Сергея Карпенко исполняющим обязанности главного тренера команды.
Это случилось после того, как бывший наставник харьковчан Виктор Скрипник подал в отставку. 28 июля председатель наблюдательного совета «Металлиста 1925» Богдан Бойко и генеральный директор клуба Андрей Неделин представили Карпенко коллективу команды и уже состоялась первая тренировка под руководством нового наставника.
Сергей Карпенко хорошо знаком с командой. С начала прошлого сезона работал старшим тренером юношеской команды «Металлиста 1925» и готовил ее же, но уже как «Металлист 1925 Б» к старту во Второй лиге. Вместе с Сергеем Карпенко в главной команде клуба будут работать его ассистенты, с которым он работал во второй команде: Вячеслав Гади и Андрей Товт.
Вакантную должность старшего тренера «Металлиста 1925 Б» займет экс-игрок «Металлиста 1925» и тренер-аналитик харьковского клуба Максим Цвиренко.
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