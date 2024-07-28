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Украина. Первая лига
28 июля 2024, 04:23 | Обновлено 28 июля 2024, 04:56
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Сергей КАРПЕНКО: «Шанс возглавить Металлист 1925 дается не каждый день»

Специалист опроверг слухи о назначении его главным тренером клуба, но не отрицает такую возможность

28 июля 2024, 04:23 | Обновлено 28 июля 2024, 04:56
75
0
Сергей КАРПЕНКО: «Шанс возглавить Металлист 1925 дается не каждый день»
Металлист 1925. Сергей Карпенко

После того, как Виктор Скрипник покинул пост главного тренера «Металлиста 1925», появилась информация, что его преемником стал тренер команды U-19 Сергей Карпенко. Однако специалист возразил, что его назначение уже состоялось.

– Сергей, пишут, что вы стали исполняющим обязанности главного тренера Металлиста 1925. Это правда?

– Это так написали, а на самом деле… Я буду говорить с руководством клуба только послезавтра. Пока разговоров никаких не было.

– Ну а вы готовы к новому вызову, чтобы возглавить первую команду Металлиста 1925?

– А почему нет? Такой шанс дается не каждый день, потому нужно его реализовывать. Я долго шел и работаю над этим.

– Что, по-вашему, Металлисту 1925 не хватило, чтобы победить Левый Берег?

– Сейчас я не хочу обсуждать это. Если меня назначат исполняющим обязанности, тогда будем разбираться, почему так случилось, – сказал Карпенко.

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Сергей Рипьюк Источник: Украинский футбол
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