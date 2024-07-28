Сергей КАРПЕНКО: «Шанс возглавить Металлист 1925 дается не каждый день»

После того, как Виктор Скрипник покинул пост главного тренера «Металлиста 1925», появилась информация, что его преемником стал тренер команды U-19 Сергей Карпенко. Однако специалист возразил, что его назначение уже состоялось.

– Сергей, пишут, что вы стали исполняющим обязанности главного тренера Металлиста 1925. Это правда?

– Это так написали, а на самом деле… Я буду говорить с руководством клуба только послезавтра. Пока разговоров никаких не было.

– Ну а вы готовы к новому вызову, чтобы возглавить первую команду Металлиста 1925?

– А почему нет? Такой шанс дается не каждый день, потому нужно его реализовывать. Я долго шел и работаю над этим.

– Что, по-вашему, Металлисту 1925 не хватило, чтобы победить Левый Берег?

– Сейчас я не хочу обсуждать это. Если меня назначат исполняющим обязанности, тогда будем разбираться, почему так случилось, – сказал Карпенко.