Костюк объяснила, как ей удалось обыграть главную сенсацию Уимблдона-2024

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 19) объяснила, как ей удалось переиграть Лулу Сан (Новая Зеландия, WTA 55) на старте Олимпиады-2024:

«Я была немного растеряна, потому что первая Олимпиада. У нее [Сун] было классное [выступление] на Уимблдоне, она на какой-то уверенности выходила на корт. Я ощущала, что матч все равно под моим контролем.

Хотя я проигрывала по счету, ждала, когда смогу зацепиться за момент, когда она начнет совершать какие-то непринужденные ошибки, что и произошло. И все. А потом я продолжила делать то, что и имела, да и победила», – сказала Марта.

Лулу Сан до старта Игр в столице Франции неожиданно добралась до четвертьфинала Уимблдона-2024, стартовав на мейджоре в квалификации. Там новозеландка проиграла опытной Донне Векич.