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  4. Костюк объяснила, как ей удалось обыграть главную сенсацию Уимблдона-2024
Теннис
28 июля 2024, 19:59 | Обновлено 28 июля 2024, 20:01
439
0

Костюк объяснила, как ей удалось обыграть главную сенсацию Уимблдона-2024

Марта одолела Лулу Сан в 1/32 финала Олимпийских игр в Париже

28 июля 2024, 19:59 | Обновлено 28 июля 2024, 20:01
439
0
Костюк объяснила, как ей удалось обыграть главную сенсацию Уимблдона-2024
НОК Украины. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 19) объяснила, как ей удалось переиграть Лулу Сан (Новая Зеландия, WTA 55) на старте Олимпиады-2024:

«Я была немного растеряна, потому что первая Олимпиада. У нее [Сун] было классное [выступление] на Уимблдоне, она на какой-то уверенности выходила на корт. Я ощущала, что матч все равно под моим контролем.

Хотя я проигрывала по счету, ждала, когда смогу зацепиться за момент, когда она начнет совершать какие-то непринужденные ошибки, что и произошло. И все. А потом я продолжила делать то, что и имела, да и победила», – сказала Марта.

Лулу Сан до старта Игр в столице Франции неожиданно добралась до четвертьфинала Уимблдона-2024, стартовав на мейджоре в квалификации. Там новозеландка проиграла опытной Донне Векич.

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Даниил Агарков Источник: Суспильне Спорт
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