КОСТЮК: «На Ролан Гаррос грунт оранжево-красный. Сейчас он грязно-розовый»

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 19) прокомментировала стартовую победу на Олимпиаде-2024 против Лулу Сан (Новая Зеландия, WTA 55):

«Сначала, конечно, я немного перенервничала, потому что не понимала, как играет соперница. В отдельных моментах она действительно хорошо сыграла и получила преимущество. Но я рада, что смогла овладеть собой, быстро вернулась в игру и завершила эту партию в свою пользу.

Разница грунта? Есть определенные моменты. Даже грунт не такого цвета. Когда идет Roland Garros, то грунт оранжево-красного цвета. Сейчас он грязно-розовый. То есть совсем другое качество. Думаю, что по определенным причинам организаторы просто решили не досыпать дополнительно грунт. Но как есть. Я на этом не зацикливаюсь, потому что не могу это изменить. Корты есть. Пытаюсь делать свою работу. А, в конце концов, повезет сильнейшему.

Открытие Олимпиады? Я старалась максимально получать удовольствие, потому что такое событие, наверное, бывает раз в жизни. Даже если я буду на следующей Олимпиаде, я могу либо не попасть на открытие, либо оно будет совсем в другом формате, без дождя, без такого адреналина. Потому все хорошо», – рассказала Марта.

22-летняя Костюк впервые играет на Олимпийских играх. В 1/16 финала Олимпиады в столице Франции Костюк сыграет либо против Клары Бюрель, либо против Катерины Синяковой.